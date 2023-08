Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर को लेकर क्यों बैचेन थी टीम इंडिया, नंबर 4 पर आंकड़े साबित करते हैं उनकी अहमियत

श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए निरंतरता दिखाई है और इस नंबर पर उनसे बेहतर बल्लेबाज वनडे में कोई नजर नहीं आता।

खेल डेस्‍क Edited by sanjay savern Written by

भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (सोर्स-एपी फोटो)

एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए नंबर चार पर बल्लेबाजी कौन करेगा इसे लेकर खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के पूरी तरह से फिट हो जाने के बाद इस बहस पर विराम लग चुका है। श्रेयस अय्यर अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया में उनका चयन भी हो चुका है। श्रेयस अय्यर के फिट होने के बाद यह लगभग तय है कि वह नंबर चार पर आगे होने वाले अहम टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर श्रेयस ने नंबर चार पर ऐसा किया किया है जिसकी वजह से उन्हें लेकर टीम इंडिया बेचैन नजर आती थी। दरअसल इस नंबर पर श्रेयस अय्यर ने निंरतर अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को मुसीबत से बाहर निकालने का काम किया है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड साबित करता है कि वह इस क्रम पर भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। श्रेयस अय्यर पहली बार भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का वनडे में प्रदर्शन श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अब तक 42 वनडे मैचों की 38 पारियों में 46.60 की औसत के साथ 1631 रन बनाए हैं और इन मैचों में उन्होंने 2 शतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 113 रन रहा है। वहीं जहां तक उनके चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड की बात है तो इस क्रम पर श्रेयस अय्यर ने 20 पारियों में 47.35 की औसत के साथ 805 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 94.35 का रहा है जबकि उन्होंने वनडे क्रिकेट में दो शतक भी इसी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए लगाया है जबकि 5 अर्धशतक भी उन्होंने इसी नंबर पर खेलते हुए लगाया है। श्रेयस अय्यर का चौथे नंबर पर वनडे में प्रदर्शन पारी – 20

रन- 805

औसत – 47.35

स्ट्राइक रेट- 94.37

शतक – 2

अर्द्धशतक – 5 Also Read World Cup: वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा लगाएंगे कितने शतक, पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने गिनाई इसकी संख्या

Follow us on



instagram

telegram