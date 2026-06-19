भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑफ-स्पिनर श्रेयंका पाटिल को बुधवार को हेडिंग्ले में नीदरलैंड के खिलाफ भारत के दूसरे ग्रुप स्टेज मैच के दौरान टखने में चोट लग गई थी। अब वो इस इंजरी की वजह से इंग्लैंड में खेले जा रहे 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं।

23 साल की श्रेयंका का टखना पावरप्ले के आखिरी ओवर में गेंद रोकने की कोशिश करते समय मुड़ गया था और उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए भारतीय टीम में उनकी जगह 24 साल की अनकैप्ड लेग-स्पिनर प्रेमा रावत को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है।

श्रेयांका पाटिल की जगह प्रेमा रावत टीम में शामिल

प्रेमा रावत ने पिछले दो सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विमेंस प्रीमियर लीग में छह मैच खेले हैं और तीन विकेट लिए हैं। घरेलू सर्किट मे, उन्होंने अपने ऑल-राउंड प्रदर्शन से उत्तराखंड को घरेलू सीनियर चैंपियनशिप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रेमा गेंदबाजी के अलावा अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेती हैं और बेहतरीन फील्डर भी हैं।

हालांकि श्रेयांका के जाने से एक कमी तो भारत को जरूर खलेगी। अपनी जबरदस्त फील्डिंग के अलावा श्रेयांका भारत के लिए विरोधी टीम की बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ और डेथ ओवरों में गेंदबाजी के लिए एक बेहतरीन अटैकिंग विकल्प भी थीं। यही नहीं उनका अनुभव टीम के लिए काफी काम आता।

श्रेयंका पिछले दो सालों में ज्यादातर समय चोटों से जूझते हुए टीम से बाहर रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत तुरंत रावत को प्लेइंग इलेवन में शामिल करता है या राधा यादव को चुनता है। दोनों ही अच्छी फील्डर हैं और निचले मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर सकती हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपने पेस अटैक में भी कुछ बदलाव करेगा ताकि उन अहम मौकों और मैच-अप्स की भरपाई की जा सके, जहां श्रेयंका का इस्तेमाल विरोधी टीम का सामना करने के लिए किया जाता था। भारत को अब 21 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना है।

इशान ने की सचिन की बराबरी, कोहली नंबर 1; भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-12 बल्लेबाज

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया और भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)