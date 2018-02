Sridevi: मशहूर अभिनेत्री के निधन से सदमे में क्रिकेटर्स, सबने यूं जताया दुख

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार (24 फरवरी) की रात कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। उनके निधन से फिल्मी सितारें तो दुखी हैं ही, साथ ही क्रिकेट जगत में भी मातम पसर गया है। कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने ट्विटर के माध्यम से अपना दुख जाहिर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट कर कहा, ‘श्रीदेवी जी के निधन की खबर सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। मेरे एक शो के दौरान कुछ ही महीनों पहले उनसे मुलाकात हुई थी…मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा।’ आरपी सिंह ने काफी भावुक संदेश लिखा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मौजूदा सभी अभिनेत्रियों जितना अभिनय तो आपकी आँखों में ही था, बचपन में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक आपके जादू का असर देखा, ‘चाँदनी’ कहीं जाएगी नहीं..वो और उनकी विरासत सदा ही हमारे साथ है।’ युसुफ पठान ने कहा, ‘बहुत ही दुखद खबर, श्रीदेवी मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थीं। फिल्म जगत ने एक सितारा खो दिया।’

So shocked to hear the news of Sridevi ji… met her few months ago at my show … just can’t believe it .. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 25, 2018

मौजूदा सभी अभिनेत्रियों जितना अभिनय तो आपकी आँखों में ही था, बचपन में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक आपके जादू का असर देखा, ‘चाँदनी’ कहीं जाएगी नहीं..वो और उनकी विरासत सदा ही हमारे साथ है। #RIPSridevi — R P Singh (@RpSingh99) February 25, 2018

Such a tragic loss. Sridevi was one of my favorite actors. The industry has lost a huge star #RIP #Sridevi — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 25, 2018

विनय कुमार ने कहा, ‘लिजेंड्री एक्टर श्रीदेवी के निधन से काफी हैरान हूं और बहुत दुखी भी हूं। इस दुख के पलों में उनके परिवार को साहस मिले।’ आर अश्विन ने कहा, ‘श्रीदेवी का निधन हो गया? इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि अब वो नहीं रहीं। उनके करीबियों को हिम्मत मिले।’ मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर कहा, ‘श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है।’

Extremely shocked by the sad demise of legendary actor Sridevi ji. I pray to the Almighty to give strength to her family and fans to overcome this loss. RIP — Vinay Kumar R (@Vinay_Kumar_R) February 25, 2018

Sridevi no more ? so difficult to fathom that she is no more, such is life I guess. Strong will to those near and dear to her. #RIPSridevi — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) February 25, 2018

Shocked to hear about the demise of #Sridevi ji . Condolences to her family and friends. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 24, 2018

Deeply saddened and shocked to hear about #Sridevi Ji. My prayers and condolences to the family. RIP Sridevi ji . pic.twitter.com/WbmzPDB4y0 — Amit Mishra (@MishiAmit) February 25, 2018

It’s shocking to have heard about Mrs Sridevi’s demise. One of the very few stars, who touched our souls. Heart felt condolences to her close family & friends #RIPSridevi — Karun Nair (@karun126) February 25, 2018

Sad to know about death of legendary bollywood actress sridevi #ripsridevi pic.twitter.com/aeO7A2m9r9 — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) February 24, 2018

वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यह स्वीकार कर पाना मुश्किल है कि दिग्गज अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं हैं। तेंदुलकर ने तीसरी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नयी दिल्ली मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा, ‘यह काफी दुखद है। जब मैं सुबह उठा और इसके बारे में पड़ा… यह बेहद दुखद है। मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं क्योंकि हम सभी उन्हें देखते हुए बड़े हुए और अचानक यह सुनना कि वह हमारे बीच नहीं है, इसे स्वीकार कर पाना मुश्किल है।’ बता दें कि श्रीदेवी का शनिवार देर रात दुबई में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में हिस्सा लेने के लिए अपने परिवार के साथ वहां गई थी। वह 54 बरस की थीं।

