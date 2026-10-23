भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम ने 49.5 ओवर में 197 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 198 रन का टारगेट दिया। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारत की गेंदबाजी शानदार रही और ये टीम 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया।

श्री चरणी ने लिए 4 विकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के लिए श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और 10 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और इतनी सफलता अर्जित की। इसके अलावा भारत के लिए क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके जबकि दीप्ति शर्मा ने 9.5 ओवर में 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शैफाली वर्मा को भी इस मैच में आजमाया गया और उन्होंने 8 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट लिया। सायली सतघरे और जिंतिमानि कलिता को कोई सफलता नहीं मिली।

बिलव्ड बीजा ने लगाया अर्धशतक

जिम्बाब्वे के लिए बिलव्ड बीजा ने सबसे बड़ी पारी खेली और उन्होंने 92 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 62 रन की पारी खेली। बीजा एकमात्र ऐसी बैटर रहीं जिन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए जबकि टीम की ओपनर मोडेस्टर मुपाचिकवा ने 25 रन की पारी खेली। चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने 27 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली तो वहीं कप्तान नोमवेलो सिबांडा ने 2 रन की पारी खेली। टीम की निचले क्रम की बल्लेबाज मिशेल मावुंगा ने 23 गेंदों पर एक छक्का और 3 चौकों की मदद से 23 रन की तेज पारी खेली।

इस मैच में टीम की स्टार बैटर शार्न मायर्स नहीं चल पाईं और उन्होंने 12 गेंदों पर 8 रन बनाए जबकि न्याशा ग्वांजुरा ने 28 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। इसके अलावा चिएड्जा धुरुरू ने 23 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली तो वहीं तेन्दई मकुशा ने 23 गेंदों पर 10 रन बनाए जबकि ओलिंडर चारे ने 19 गेंदों पर 4 रन बनाए और वो नाबाद रहीं। इस टीम के लिए भारत के खिलाफ एक भी बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई जिसकी वजह से इस टीम का स्कोर 200 के पार नहीं जा पाया।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)