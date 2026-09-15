भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन का ईनाम ताजा आईसीसी रैंकिंग में मिला है। टी20 फॉर्मेट में खेले गए इस टूर्नामेंट के बाद टी20 गेंदबाजों की सूची में श्री चरणी नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज हैं। जबकि दीप्ति शर्मा जो टूर्नामेंट में 14 विकेट के साथ लीडिंग विकेट टेकर थीं, वह चार स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं।
श्री चरणी ने एशिया कप में 12 विकेट झटके थे। बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन करने वाली शैफाली वर्मा को भी बैटर्स रैंकिंग में फायदा मिला है। शैफाली इस टूर्नामेंट में 236 रन बनाते हुए नंबर 1 बैटर बनी थीं। उन्हें फाइनल मुकाबले में भी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। वह एक स्थान के फायदे के साथ अब छठे नंबर पर आ गई हैं। श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू छठे से सातवें पर खिसक गईं।
श्री चरणी ने रचा इतिहास
श्री चरणी नंबर 1 पर तो बरकरार हैं लेकिन उनके 812 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। वह आईसीसी रैंकिंग में 800 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज अब बन गई हैं।
भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना रैंकिंग में पांचवें स्थान पर बरकरार हैं। वहीं टी20 बैटर्स रैंकिंग के टॉप 10 में भारत की तीसरी खिलाड़ी हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर जो 10वें स्थान पर बरकरार रही हैं। इन तीनों के अलावा टॉप 20 में कोई भी भारतीय बैटर मौजूद नहीं हैं। जबकि गेंदबाजी में टॉप 20 में सिर्फ दो भारतीय हैं, नंबर 1 पर श्री चरणी और दूसरे पर अब दीप्ति शर्मा आ गई हैं।
शैफाली वर्मा को डबल फायदा
महिला टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स की रैंकिंग की बात करें तो शैफाली वर्मा की टॉप 15 में एंट्री हो गई है। इस लिस्ट में भी भारत की धाकड़ ओपनिंग बैटर को फायदा हुआ है। शैफाली अब 5 स्थान की छलांग के साथ टी20 महिला ऑलराउंडर्स की लिस्ट में 15वें स्थान पर आ गई हैं। इस लिस्ट में दीप्ति शर्मा पहले से ही नंबर 5 पर मौजूद हैं।
टीम रैंकिंग की बात कर लें तो टी20 एशिया कप जीतने के बाद भी भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं श्रीलंका छठे, पाकिस्तान 7वें और बांग्लादेश 10वें स्थान पर बनी हुई है। एशिया की इन चारों टॉप टीम की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है।
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