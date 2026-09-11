महिला एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार यानी 10 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया। इस मुकाबले में भारत को जीत मिली और इस टीम ने फाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश के खिलाफ हुए इस मैच में भारतीय गेंदबाज श्री चरणी ने इतिहास रच दिया और कुलदीप यादव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया।

श्री चरणी ने कुलदीप यादव को छोड़ा पीछे

श्री चरणी ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 14 रन दिए और एक विकेट लिया। इस एक विकेट के साथ ही चरणी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे किए और भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशलन क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाली गेंदबाजी बन गईं। उन्होंने कुलदीप यादव का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने साल 2023 में बनाया था। कुलदीप यादव ने 30 मैचों में 50 विकेट लेने का कमाल किया था।

भारत की तरफ से T20I में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले टॉप-5 बॉलर

प्लेयर मैच श्री चरणी 29 कुलदीप यादव 30 वरुण चक्रवर्ती 32 अर्शदीप सिंह 33 राधा यादव 35

श्रीचरणी ने दिप्ती शर्मा को छोड़ा पीछे

श्रीचरणी भारत की तरफ से टी20आई में सबसे कम उम्र में 50 विकेट लेने के मामले में दिप्ती शर्मा से आगे निकल गईं। श्रीचरणी ने ये कमाल 22 साल 37 दिन की उम्र में किया जबकि दिप्ती शर्मा ने ऐसा 22 साल 187 दिन की उम्र में किया था। भारत की तरफ से टी20आई में सबसे कम उम्र में 50 विकेट लेने के मामले में अब श्रीचरणी दूसरे नंबर पर आ गईं जबकि दीप्ति शर्मा ने तीसरे नंबर पर खिसक गईं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर राधा यादव हैं जिन्होंने ऐसा 20 साल 340 दिन की उम्र में किया था।

भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में 50 विकेट लेने वाले टॉप-5 बैटर

प्लेयर उम्र राधा यादव 20 साल, 340 दिन श्री चरणी 22 साल, 37 दिन दीप्ति शर्मा 22 साल, 187 दिन रवि बिश्नोई 24 साल, 37 दिन पूजा वस्त्रकार 26 साल, 290 दिन

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)