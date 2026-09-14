महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराते हुए 8वीं बार खिताब जीता। भारतीय टीम की इस जीत में गेंद से स्टार रहीं श्री चरणी जिन्होंने 20 रन देकर 4 विकेट फाइनल मुकाबले में लिए। पूरे टूर्नामेंट में भी उनके नाम 12 विकेट रहे और वह दीप्ति शर्मा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं। इसी के साथ फाइनल में 4 विकेट लेकर उन्होंने 2026 में अपने 39 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गईं।

आपको बता दें महिला या पुरुष क्रिकेट किसी में भी भारतीय गेंदबाज ने एक कैलेंडर ईयर में 37 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट नहीं झटके थे। भुवनेश्वर कुमार के नाम 2022 में 37 टी20 इंटरनेशनल विकेट का रिकॉर्ड था। जबकि महिला क्रिकेट में पूनम यादव ने 2018 में 35 विकेट टी20 इंटरनेशनल में लिए थे। अब श्री चरणी भारत की पहली ऐसी गेंदबाज बन गई हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 37 से ज्यादा 39 विकेट झटके। उन्होंने इस मामले में 36-36 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को भी पछाड़ा।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर (महिला व पुरुष)

श्री चरणी: 39 विकेट, 2026

39 विकेट, 2026 भुवनेश्वर कुमार: 37 विकेट, 2022

37 विकेट, 2022 वरुण चक्रवर्ती: 36 विकेट, 2025

36 विकेट, 2025 अर्शदीप सिंह: 36 विकेट, 2024

36 विकेट, 2024 पूनम यादव: 35 विकेट, 2018

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर

39 विकेट: श्री चरणी, 2026

श्री चरणी, 2026 35 विकेट: पूनम यादव, 2018

पूनम यादव, 2018 30 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2024

दीप्ति शर्मा, 2024 30 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2026

दीप्ति शर्मा, 2026 29 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2022

दीप्ति शर्मा, 2022 29 विकेट: राधा यादव, 2024

श्री चरणी का महिला एशिया कप 2026 में प्रदर्शन

श्री चरणी इससे पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की भी टॉप विकेट टेकर थीं। वहीं अब एशिया कप 2026 में उन्होंने 5 मैचों में 18.2 ओवर गेंदबाजी की और बेहतरीन इकॉनमी से सिर्फ 67 रन दिए। उनके नाम पूरे टूर्नामेंट में 12 विकेट दर्ज हुए और फाइनल में उन्होंने 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। वह महिला टी20 एशिया कप फाइनल में 4 विकेट हॉल लेने वाली दूसरी भारतीय और ओवरऑल तीसरी गेंदबाज बनीं।

महिला टी20 एशिया कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

4 विकेट 9 रन : पूनम यादव (IND-W) vs BAN-W, कुआलालंपुर, 2018

पूनम यादव (IND-W) vs BAN-W, कुआलालंपुर, 2018 4 विकेट 13 रन : सना मीर (PAK-W) vs IND-W, हांगझाउ, 2012

सना मीर (PAK-W) vs IND-W, हांगझाउ, 2012 4 विकेट 20 रन : श्री चरणी (IND-W) vs SL-W, दुबई, 2026

शैफाली वर्मा नंबर 1, स्मृति दूसरे पर, फातिमा सना भी टॉप 5 में; ये हैं एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली शीर्ष 10 खिलाड़ी

महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर 8वीं बार चैंपियन बनी। इस टूर्नामेंट में शैफाली वर्मा के बल्ले की धूम देखने को मिली। फाइनल में भी वह प्लेयर ऑफ द मैच बनीं और सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी टॉप पर रहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





