महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराते हुए 8वीं बार खिताब जीता। भारतीय टीम की इस जीत में गेंद से स्टार रहीं श्री चरणी जिन्होंने 20 रन देकर 4 विकेट फाइनल मुकाबले में लिए। पूरे टूर्नामेंट में भी उनके नाम 12 विकेट रहे और वह दीप्ति शर्मा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं। इसी के साथ फाइनल में 4 विकेट लेकर उन्होंने 2026 में अपने 39 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गईं।
आपको बता दें महिला या पुरुष क्रिकेट किसी में भी भारतीय गेंदबाज ने एक कैलेंडर ईयर में 37 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट नहीं झटके थे। भुवनेश्वर कुमार के नाम 2022 में 37 टी20 इंटरनेशनल विकेट का रिकॉर्ड था। जबकि महिला क्रिकेट में पूनम यादव ने 2018 में 35 विकेट टी20 इंटरनेशनल में लिए थे। अब श्री चरणी भारत की पहली ऐसी गेंदबाज बन गई हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 37 से ज्यादा 39 विकेट झटके। उन्होंने इस मामले में 36-36 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को भी पछाड़ा।
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर (महिला व पुरुष)
- श्री चरणी: 39 विकेट, 2026
- भुवनेश्वर कुमार: 37 विकेट, 2022
- वरुण चक्रवर्ती: 36 विकेट, 2025
- अर्शदीप सिंह: 36 विकेट, 2024
- पूनम यादव: 35 विकेट, 2018
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर
- 39 विकेट: श्री चरणी, 2026
- 35 विकेट: पूनम यादव, 2018
- 30 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2024
- 30 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2026
- 29 विकेट: दीप्ति शर्मा, 2022
- 29 विकेट: राधा यादव, 2024
श्री चरणी का महिला एशिया कप 2026 में प्रदर्शन
श्री चरणी इससे पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की भी टॉप विकेट टेकर थीं। वहीं अब एशिया कप 2026 में उन्होंने 5 मैचों में 18.2 ओवर गेंदबाजी की और बेहतरीन इकॉनमी से सिर्फ 67 रन दिए। उनके नाम पूरे टूर्नामेंट में 12 विकेट दर्ज हुए और फाइनल में उन्होंने 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। वह महिला टी20 एशिया कप फाइनल में 4 विकेट हॉल लेने वाली दूसरी भारतीय और ओवरऑल तीसरी गेंदबाज बनीं।
महिला टी20 एशिया कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
- 4 विकेट 9 रन : पूनम यादव (IND-W) vs BAN-W, कुआलालंपुर, 2018
- 4 विकेट 13 रन : सना मीर (PAK-W) vs IND-W, हांगझाउ, 2012
- 4 विकेट 20 रन : श्री चरणी (IND-W) vs SL-W, दुबई, 2026
शैफाली वर्मा नंबर 1, स्मृति दूसरे पर, फातिमा सना भी टॉप 5 में; ये हैं एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली शीर्ष 10 खिलाड़ी
महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर 8वीं बार चैंपियन बनी। इस टूर्नामेंट में शैफाली वर्मा के बल्ले की धूम देखने को मिली। फाइनल में भी वह प्लेयर ऑफ द मैच बनीं और सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी टॉप पर रहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर