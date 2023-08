ISSF World Championship: मेहुली घोष का डबल धमाका, ब्रॉन्ज मेडल के साथ देश को दिलाया ओलंपिक कोटा

भारत ने मेहुली से पहले पेरिस ओलंपिक के लिए तीन कोटे हासिल कर लिये थे। रूद्रांक्ष पाटिल ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल थ्री पाजीशंस और भोवनीश मेंदिरत्ता ने ट्रैप पुरुष ने कोटा प्राप्त किया था।

मेहुली घोष ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता (फोटो साभार- SAI Media)

युवा निशानेबाज मेहुली घोष ने शनिवार को वर्ल्ड चैम्पियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक कोटा स्थान हासिल किया। कोलकाता की 22 साल की निशानेबाज ने तिलोतमा सेन और रमिता के साथ मिलकर 1895.9 के कुल स्कोर से 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा भी जीती। मेहुली घोष ने हासिल किया कोटा चीन ने 1893.7 अंक के कुल स्कोर से रजत और जर्मनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक कोटे का प्रावधान सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा तक ही सीमित है। मेहुली ने फाइनल में 229.8 का स्कोर बनाकर पोडियम स्थान सुनिश्चित किया जिसमें वह चीन की जियाऊ हान (251.4) और झिलिन वांग (250.2) से पीछे रहीं। एयर राइफल स्पर्धा में शीर्ष तीन निशानेबाजों का ओलंपिक कोटा स्थान सुनिश्चित है। भारत के नाम चार ओलंपिक कोटे भारत ने मेहुली से पहले पेरिस ओलंपिक के लिए तीन कोटे हासिल कर लिये थे। रूद्रांक्ष पाटिल ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल थ्री पाजीशंस और भोवनीश मेंदिरत्ता ने ट्रैप पुरुष ने कोटा प्राप्त किया था। मेहुली ने क्वालीफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन दिखाया, जिसमें वह 140 निशानेबाजों में 634.5 अंक से पहले स्थान पर रही थीं। स्वर्ण पदक जीतने वाली हान क्वालीफिकेशन में तीसरे और रजत पदक विजेता वांग आठवें स्थान पर रही थीं। फाइनल के बाद खुश मेहुली ने कहा, ''मैं कांस्य पदक और ओलंपिक कोटा हासिल कर काफी खुश हूं।'' स्कीट टीम से मिली निराशा भारतीय पुरुष स्कीट टीम शनिवार को आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के साथ 14वें स्थान पर रहे। टीम स्पर्धा में 25-25 शॉट के पांच राउंड में अंगद वीर सिंह बाजवा ने 121, अनंत जीत सिंह नारूका ने 120 और गुरजोत खांगुरा ने 115 अंक से कुल 356 अंक बनाये। अमेरिका के विन्सेंट हैंकॉक (125), क्रिस्टियन इलियट (123) और डस्टान टेलर (121) की टीम ने 369 अंक के स्कोर से स्वर्ण पदक जीता जबकि यूनान ने 366 अंक से रजत पदक जीता।

