Shooting World Championship:अमनप्रीत सिंह ने दिलाया 5वां गोल्ड, भारत पदक जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर

निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक पांच स्वर्ण और चार कांस्य पदक जीते हैं।

शूटर अमनप्रीत सिंह। (फोटो - ट्विटर)

अमनप्रीत सिंह ने बुधवार को पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में पहला स्थान हासिल करके आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत को पांचवां स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि महिलाओं ने स्टैंडर्ड पिस्टल की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने अभी तक इस प्रतियोगिता में पांच स्वर्ण और चार कांस्य पदक जीते हैं और वह पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन ने 13 स्वर्ण पदक सहित 24 पदक जीते हैं। अमनप्रीत ने पुरुषों की स्टैंडर्ड पिस्टल में 577 अंक बनाए और वह कोरिया के रजत पदक विजेता ली गुनह्योक से तीन अंक आगे रहे। फ्रांस के केविन चैपोन ने कांस्य पदक हासिल किया। हर्ष गुप्ता (573 अंक के साथ चौथे), अक्षय जैन (545) तथा अमनप्रीत की भारतीय टीम मामूली अंतर से पदक से चूक गई । वह 1695 अंकों के साथ चीन, जर्मनी और कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रही। महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में तियाना (538 के साथ 11वें), याशिता शौकीन (536 के साथ 12वें) और कृतिका शर्मा (527 के साथ 14वें) व्यक्तिगत पदक नहीं जीत पाई लेकिन उन्होंने कुल 1601 अंकों के साथ टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। चीनी स्वर्ण पदक और अजरबैजान ने रजत पदक जीता। Also Read एक और भारतीय शूटर ने का ओलंपिक टिकट पक्का, सिफ्ट कौर समरा ने विश्व चैंपियनशिप में किया कमाल राजेश्वरी कुमारी ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया इस बीच राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप क्वालिफायर के पहले दिन 73 का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया और वह चौथे स्थान पर हैं। क्वालिफायर के बाकी बचे दो दौर गुरुवार को होंगे जिसके बाद छह खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाएंगे। फाइनल भी गुरुवार को ही खेला जाएगा। इस ओलंपिक स्पर्धा में राजेश्वरी दो निशाने चूक गई थी। उन्होंने पहले तीन दौर में 24, 25 और 24 का स्कोर बनाया। भारत की तीनों खिलाड़ियों का कुल स्कोर 208 भारत की ही मनीषा कीर और प्रीति रजक ने क्रमशः 68 और 67 का स्कोर बनाया और पहले दिन के बाद वे 24वें और 41वें स्थान पर हैं। भारत की तीनों खिलाड़ियों का कुल स्कोर 208 है और वह टीम स्पर्धा में कांस्य पदक की दौड़ में हैं। पुरुष और महिला व्यक्तिगत ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धाओं में पेरिस ओलंपिक के आठ कोटा स्थान दांव पर लगे हैं। पुरुष ट्रैप में पृथ्वीराज टोंडिमान और ओलंपियन किनान चेनाई दोनों ने 72-72 का स्कोर बनाया। इस स्पर्धा में भाग ले रहे एक अन्य भारतीय जोरावर सिंह संधू ने पहले दौर में 25 का परफेक्ट स्कोर बनाने के बावजूद तीन दौर में 68 अंक बनाए हैं।

