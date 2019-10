भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने रविवार को कर्णी सिंह निशानेबाजी परिसर में हाथापाई करने वाले दो निशानेबाजों की सदस्यता रद्द कर दी जबकि राष्ट्रीय राइफल निशानेबाजी संघ (एनआइएआई) ने एथलीट आयोग से इस मामले की जांच करने को कहा है। रविवार को भारतीय डबल ट्रैप टीम के सदस्य रहे बाबर खान और योगिंदर पाल के बीच निशानेबाजी दौर के निर्धारण को लेकर हाथापाई हो गई।

एनआएआई ने अनुशासन का उल्लंघन होने पर निशानेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। नआरएआई के एक अधिकारी ने कहा, एनआरएआई ने इस मामले को एथलीट आयोग के पास भेजा है और इसकी जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही साइ ने उनकी ‘भुगतान करो और खेलो’ योजना की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दोनों निशानेबाजों में हाथापाई होने के बाद वहां मौजूद दूसरे निशानेबाजों और कोचों ने दोनों खिलाड़ियों को रोककर स्थिति को नियंत्रण में किया।

