मनु भाकर ने शुक्रवार को हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज को दो करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार के बारे में याद कराया जिसकी घोषणा इस निशानेबाज के युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद की गयी थी लेकिन अभी तक उन्हें यह अभी तक नहीं मिला है। सोलह वर्षीय मनु ने विज के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसमें उन्हें राज्य सरकार की ओर से दो करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार का वादा किया गया था।

मनु ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘सर, कृपया इसकी पुष्टि कीजिये कि यह सही है या फिर सिर्फ जुमला ही था।’’ मनु जब युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं तब विज ने ट्वीट किया, ‘‘मनु भाकर को युवा ओलंपिक में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतने के लिये बधाई।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘हरियाणा सरकार मनु भाकर को स्वर्ण पदक जीतने के लिये दो करोड़ रूपये का नकद पुरस्कार देगी। पिछली सरकार पहले केवल 10 लाख रूपये दिया करती थी।’’

मनु के ट्वीट पर मंत्री ने जवाब दिया कि शूटर को रकम तय रकम मिलेगी। उन्‍होंने लिखा, “मनु भाकर को सार्वजनिक प्‍लैटफॉर्म पर शिकायत करने से पहले खेल विभाग से पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। देश में सबसे ज्‍यादा इनाम दे रही राज्‍य सरकार की निंदा करना घिनौना है। भाकर को दो करोड़ रुपये मिलेंगे जैसा मैंने ट्वीट किया था। खिलाड़‍ियों में अनुशासन होना चाहिए। भाकर को यह विवाद खड़ा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उसे अभी बहुत आगे जाना है, उसे सिर्फ खेल पर फोकस करना चाहिए।”

There should be some sense of decipline in players. Bhaker should feel sorry for creating this controversy. She has a long way to go. She should focus on her game only.

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) January 5, 2019