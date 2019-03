भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर क्रिकेट पर भी नजर आ रहा है। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इस मैच के पक्ष में हैं। वहीं, सचिन और गावस्कर जैसे दिग्गज चाहते हैं कि दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला जाए। इस बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने ट्वीट कर इस तनाव को कम करने का काम किया है। शोएब का ये ट्वीट ऐसे तनाव के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल, 27 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मैच में कप्तान विराट कोहली ने 38 गेंदों में शानदार 72 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के निकले। इस पारी के साथ ही विराट टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शोएब के साथ संयुक्त रुप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए। टी-20 इंटरनेशनल में शोएब के नाम 2,263 रन दर्ज हैं। वहीं, 72 रन की नाबाद पारी के बाद विराट के नाम भी 2,263 टी-20 इंटरेशनल रन हो गए हैं। इस मौके पर शोएब ने ट्वीट कर विराट को बधाई दी।

Delighted to share the #3 spot of T20I runs with my neighbour @imVkohli

