पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और स्टार बल्लेबाज शोएब मलिक हाल ही में पिता बने हैं। ऐसे में उन्होंने अब फैसला किया है कि वो टी-10 लीग का हिस्सा नहीं होंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से दी, बता दें कि उन्हें इस लीग के दूसरे सीजन में पंजाब लीजेंड्स की ओर से खेलना था लेकिन उन्होंने ट्वीटर पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखते हुए कहा कि वो कुछ वक्त अपनी पत्नी सानिया मिर्जा और बेटे इजहान के साथ बिताना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज शोएब मलिक और भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा 2010 में शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं पिछले महीने 29 अक्टूबर को सानिया ने बेटे को जन्म दिया था लेकिन शोएब पाकिस्तान के लिए लगातार मुकाबले के चलते व्यस्थ थे और अपने परिवार को हिस्सा नहीं दे पा रहे थे।

I announce with mixed feelings that I will be not be part of @PunjabiLegends_ #T10League to spend time with my family. This was a tough decision (sp since my wife thinks I should play) but I want to be with my wife and son more than anything else. Hope you all will understand

— Shoaib Malik (@realshoaibmalik) November 12, 2018