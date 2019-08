कनाडा ग्लोबल टी 20 लीग के पहले क्वालीफायर मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया। वैंकूवर नाइट्स के लिए मलिक ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। शोएब मलिक ने 26 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए और अंत के ओवरों में जमकर रन बटोरे। इसी दौरान उन्होंने दो ऐसे छक्के भी लगाए जिसे देख वहां मौजूद फैंस भी घबरा गए। दरअसल, मलिक ने ऑफ साइड में ऐसा छक्का जड़ा कि कैबिन में बैठकर मैच देख रहे लोगों के सामने वाला कांच टूट गया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ। इस बार मलिक ने सामने की तरफ शॉट खेलते हुए कैविन के कांच को तोड़ दिया। मलिक की इस ताबड़तोड़ पारी और आंद्रे रसेल के 21 गेंदों 43 रनों की बदौलत वैंकूवर नाइट्स 16 ओवर में चार विकेट पर 170 रन बनाने में कामयाब रही। 171 रनों का पीछा करने उतरी ब्राम्पटन वोल्स की टीम जल्द ही ढेर हो गई।

बारिश के कारण इस मैच को वैंकूवर नाइट्स ने डीएलएस मेथड के तहत 77 रनों से अपने नाम किया। बता दें कि मलिक ने लार्ड्स के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को मिली 94 रन की जीत के बाद संन्यास की घोषणा की। इस जीत के बाद भी पाकिस्तान विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका।

In an unusual scenario, @realshoaibmalik literally hit two glass breaking sixes.#GT2019 #BWvsVK pic.twitter.com/5kuAQoQBbE

— GT20 Canada (@GT20Canada) August 9, 2019