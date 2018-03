ट्रोल कर रहा था शोएब अख्तर की मौत की अफवाह फैलाने की कोशिश, दिग्गज गेंदबाज ने यूं दिया जवाब

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक सोशल मीडिया यूजर को आड़े हाथों लिया है। दरअसल यह यूजर शोएब अख्तर की मौत की अफवाह फैला रहा था, जिस पर अख्तर ने इसे मजाक बताते हुए खबर को नकार दिया। मंगलवार को एहसान कमाल पाशा नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि शोएब अख्तर की 42 साल की उम्र में मौत हो गई है। कमाल पाशा ने अपने पोस्ट में लिखा कि बुरी खबर, शोएब अख्तर (रावलपिंडी एक्सप्रेस) की आज 42 साल की उम्र में एक फलों की दुकान के पास से गुजरते हुए आज सुबह मौत हो गई।

इसके बाद जैसे ही शोएब अख्तर को इस फर्जी न्यूज के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पोस्ट को ट्वीट कर जवाब दिया। शोएब ने लिखा कि मैं फलों की दुकान के पास से रोज गुजरता हूं…मजाक अच्छा था। अच्छी कोशिश की दोस्त। बता दें कि शोएब अख्तर साल 2011 में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल शोएब पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाजों को मेंटोर बने हुए हैं और साथ ही कुछ चैरिटी के कामों से जुड़े हैं। हाल ही में शोएब अख्तर सेंट मोरिट्ज आइस टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। शाहिद आफरीदी की अगुवाई वाली रॉयल टीम ने सहवाग की अगुवाई वाली पैलेस डायमंड टीम को हराकर टूर्नामेंट 2-0 से जीता था।

So i pass by a fruit shop every day guys , the joke falls apart

Good try buddy!!#shoaibakhtar #Rawalpindiexpress pic.twitter.com/m1rTZPa8b4

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 20, 2018