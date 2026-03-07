भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में किस टीम को जीत मिलेगी इसको लेकर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भविष्यवाणी की। यही नहीं शोएब ने ये भी बताया कि अहमदाबाद में फाइनल में कितना स्कोर बनाना किसी भी टीम के सेफ रहेगा यानी जीत की गारंटी होगी।

भारतीय टीम है जीत के लिए फेवरेट

शोएब का मानना है कि जीत के लिए भारतीय टीम उनकी फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड को फाइनल जीतना चाहिए। शोएब ने टैपमैड शो गेम ऑन है में कहा कि अगर अहमदाबाद में स्पिनर को मदद मिलती है तो पार स्कोर 200 या 175 के आपसपास होगा। 200 का स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए सुरक्षित होगा। क्या न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 200 या 225 रन बना पाएगी। यही नहीं भारत पर भी दवाब होगा और क्या टीम इंडिया इस स्कोर तक पहुंच सकती है।

भारत पर होगा बड़ा दवाब

शोएब ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के सामने थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन भारत पर 150 करोड़ लोगों का भी प्रेशर होगा। भारत अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एक मैच गंवा चुका है। हालांकि मुझे लगता है कि भारत की विनर है, लेकिन क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है।

न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक मजबूत

इसी शो में उमर गुल ने कहा कि न्यूजीलैड की बॉलिंग अटैक ज्यादा मजबूत लग रही है। भारत पर बहुत ज्यादा दवाब होगा। कारण दवाब में आ सकता है। न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों को स्पिन ट्रैक का अनुभव है और भारत इसके खिलाफ तैयारी के साथ आएगा। न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तरह से तैयार होगी और ये एक अच्छा फाइनल होगा।

