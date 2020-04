पाकिस्तान के पूर्व तेज शोएब अख्तर पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय क्रिकेट को लेकर बयान दे रहे हैं। कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर में खेल की प्रतियोगिताओं को रद्द या स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं। शोएब इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वे कहीं न कहीं इंटरव्यू देते रहते हैं। एक बार फिर से शोएब ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। इस बार वे सीधे-सीधे कुछ नहीं बोले, लेकिन क्रिकेट के माध्यम से ऐसा करना चाहते हैं।

अख्तर को आज तक इस बात का मलाल है कि 2003 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के लगाए छक्के को आज भी याद कर उनको ताना दिया जाता है। अख्तर ने सचिन को सर्वकालिक महान बल्लेबाज बताया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर भारत के 1.3 मिलियन लोगों को सचिन के छक्के लगाने से खुशी मिलती है तो मैं हर दिन उनसे छक्के खा सकता हूं।’’ दरअसल, सचिन और शोएब के बीच 1997 से लेकर 2011 तक कई बार मुकाबले हुए। कभी सचिन तो कभी शोएब हावी रहे।

The most famous six of a World Cup? #OnThisDay in 2003, chasing 273 v Pakistan, @sachin_rt smashed 98 off 75 balls with 12 fours, 1 six (off Shoaib Akhtar) at Centurion.

Is this the best World Cup innings by Tendulkar? Quote this tweet & let us know.pic.twitter.com/ks0Y5MKrfK

