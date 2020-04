भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारी है। पिछले साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 89 से हराया था। वनडे वर्ल्ड कप में दोनों अब तक 7 बार आमने सामने हो चुके हैं। हर बार भारत ने बाजी मारी है। टी20 वर्ल्ड कप दोनों के बीच 5 बार आमना-सामना हुआ। इसमें से 4 बार भारत ने जीत हासिल की, जबकि एक मैच रद्द हो गया।

ताजा मामला 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप से जुड़ा है। उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया (Team Indian) ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। एक मार्च 2003 को सेंचुरियन में खेले गए उस मैच में पाकिस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 273 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 45.4 ओवर में 4 विकेट पर 276 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया था। उस मैच में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 98 रन बनाए थे। उनके अलावा मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने 60 गेंद पर 35 रन की पारी खेली थी। वहीं, राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) 44 और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) 50 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन के चलते स्टार स्पोर्ट्स ने 7 अप्रैल को उस मैच का फिर से प्रसारण किया। मोहम्मद कैफ ने भी अपने परिवार के साथ उस मैच को देखा। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें वे शोएब अख्तर के खिलाफ बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उनका बेटा कबीर उनकी बल्लेबाजी से प्रभावित नहीं हुआ। वह कहा रहा है कि शोएब अख्तर की गेंद काफी तेज है। उस पर शॉट मारना आसान है।

कैफ की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अख्तर को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हालांकि, जवाब में उन्होंने कैफ के बेटे कबीर को चुनौती दे डाली। अख्तर ने कैफ के ट्वीट पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा, तो फिर मोहम्मद कैफ मैच हो जाए कबीर और मिकाइल अली अख्तर का? इसके बाद उन्होंने मुस्कुराने वाली इमोजी पोस्ट की। फिर लिखा, तेज गेंदबाजी को लेकर उसे उसका जवाब मिल जाएगा। उसे मेरा प्यार देना। हाहा…

Toh phir @MohammadKaif match ho jaaye Kabir aur Mikael Ali Akhtar ka?

He’ll get his answers about Pace. Haha

Give him my love. https://t.co/cW9NTQAUe0

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2020