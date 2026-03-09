भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत की इस जीत से जहां अपने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है। उसी बीच पड़ोसी देश को यह जीत हजम नहीं हो पा रही है। पहले जहां भारत को अपने बयानों से लगातार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर टूर्नामेंट से बाहर कर रहे थे। वहीं अब जब टीम चैंपियन बन गई है तो पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की खीज साफ नजर आ रही है।

शोएब अख्तर ने भारत के जीतने के बाद ऐसा बेतुका बयान दिया है जिससे पता चल रहा है कि उनको और उनके पूरे देश को टीम इंडिया का तीसरी बार और लगातार दूसरी बार टी20 चैंपियन बनना हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने भारत के क्रिकेट की दुनिया पर बढ़ते दबदबे पर अपनी खीज अपने बयानों से दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने यह तक कहे डाला है कि इससे क्रिकेट भी खत्म हो गया है।

मोहल्ले के अमीर बच्चे से की भारत की तुलना

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के एक टॉक शो में कहा,”इंडिया ने कोशिश की ऐसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता है कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, जीतना सिर्फ मैंने है। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ।” यानी अख्तर ने भावनाओं में बहते हुए यह मान लिया है कि उनका देश सच में गरीब है और क्रिकेट पर ध्यान देनें की बजाय सिर्फ पॉलिटिक्स और बयानबाजी ही करता है।

अख्तर ने आगे कहा,”आठ टीमों में चार रहे गए, चार में तीन को बुला लेता है, और आके हम कहते हैं, मैं जीत गया। तो जरा समझें क्राइटेरिया, क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया है।” शोएब का यह बयान साफतौर पर दिखाता है कि वह अपनी टीम की खामियां गिनाते हुए थक चुके हैं और जब भारत चैंपियन बन गया तो कुछ भी बिना सिर बिना पैर का बयान उन्हें देना है।

Meltdown of pakistani cricketers has started 😂😂



Shoaib akhtar : India ne koshish ki aise ameer bachcha nahi hota ek mahalle mein, aur saare ghareeb bachchon ko bula leta hai, 'aao cricket khelein, jeetna sirf maine hai'. India bhi yahi kar raha hai hamare saath."



"Aath (8)…

पाकिस्तान ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी

पाकिस्तान की टीम के पास भी सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका था। पाकिस्तान का पहला मुकाबला सुपर 8 में बारिश के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ रद्द हुआ था। पाकिस्तान को बिना खेले ही एक अंक मिला, या कहें हार से पाकिस्तानी टीम बची। उसके बाद इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान हारा। फिर श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत के बाद भी अंत में रन कम बनाए और कुछ लिमिटेड रनों में पाकिस्तानी गेंदबाज श्रीलंका को रोक नहीं पाए।

पाकिस्तान की टीम कम नेट रनरेट के कारण सुपर 8 से बाहर हो गई थी। इसमें तो पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान के पास पूरा मौका था सेमीफाइनल में जगह बनाने का। फिर फाइनल में भी टीम जा सकती थी, लेकिन खुद के प्रदर्शन से ज्यादा पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भारत की जीत के बाद पेट में दर्द होने लगा है।

