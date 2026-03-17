भारतीय टीम ने 8 मार्च को जब तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता था, तो उस वक्त कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसी लिस्ट में एक नाम शोएब अख्तर का भी था, जिन्होंने एक बेतुका बयान दिया था। शोएब ने कहा था कि क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है। भारत के हिसाब से सब हो रहा है और भारतीय टीम को उन्होंने मोहल्ले का अमीर बच्चा भी बताया था। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है।

शोएब अख्तर का कहना साफ था कि भारत कुछ देशों को अपने घर बुलाता है और खुद जीत जाता है। ऐसे क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है। अब इस बयान पर आकाश चोपड़ा ने रावलपिंडी एक्सप्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा,”देखिए इंडिया सेंट्रिक यह खेल (क्रिकेट) तो अभी रहेगा और इस वजह से क्योंकि देखने वाली जनसंख्या यहां है। खेल के अंदर जो रेवेन्यू है जो यहां से आता है, यही दो चीजें हैं जिनमें सेंट्रिक रहने वाली हैं।”

आकाश ने क्रेक्स लाइव पर अपने वीडियो में आगे कहा,”इसके अलावा जो टीम अच्छा खेलेगी वही ट्रॉफी उठाएगी। जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती जाएगी उसका उतना नाम होगा। वर्ल्ड कप के या जितने आईसीसी इवेंट होते हैं वह रोटेशनल प्रक्रिया से होते हैं। ऐसे देखें तो WTC (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप) का फाइनल इंग्लैंड में होता है। तीन फाइनल हो गए दो बार हम लंदन जाकर खेले , अगर हम आईसीसी को कंट्रोल करते हैं तो उसे दिल्ली या मुंबई में करवा लेते और हम जीत भी जाते।”

“अंगूर खट्टे हैं, या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे…”

भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर ने आगे कहा,”इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम आईसीसी को कंट्रोल कर रहे हैं। पर यह है कि एशियन ब्लॉक इतना बड़ा है कि हर दूसरा, तीसरा आईसीसी इवेंट भारत को मिलेगा भले भारत संयुक्त मेजबान हो, क्योंकि भारत का बोर्ड एक सक्षम बोर्ड है और किसी पर निर्भर नहीं है। आईसीसी का मेन रेवेन्यू जनरेटर भी भारत है। तो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यह दो हिंदी के मुहावरे हैं शोएब के लिए नहीं कहे रहा उन सभी लोगों के लिए हैं जिन्हें लगता है कि भारत आईसीसी को कंट्रोल कर रहा।”

The Rawalpindi Express has gone viral with a massive claim, and CREXPERT Aakash Chopra is here to address it.

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