भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से दिल्ली में होगी और इस सीरीज के पहले मैच में शिवम दुबे के पास युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि शिवम दुबे पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में होंगे और अगर उन्होंने इतने रन बना लिए तो वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह को रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ देंगे।

युवराज को पीछे छोड़ सकते हैं शिवम दुबे

शिवम दुबे ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक खेले 73 मैचों की 56 पारियों में कुल 1127 रन 6 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं। शिवम दुबे का बेस्ट स्कोर अब तक का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 66 रन रहा है और उनका स्ट्राइक रेट इन मैचों में 152.09 का रहा है। वहीं युवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1177 रन बनाए थे। अब शिवम दुबे जैसे ही 51 रन बनाएंगे वो युवराज सिंह से आगे निकल जाएंगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ शिवम का शानदार रिकॉर्ड

शिवम दुबे का अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक कुल 5 मैच खेले हैं और इनकी 4 पारियों में इस टीम के खिलाफ 134 रन बनाए हैं। इन 4 पारियों में शिवम दुबे ने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर इस टीम के खिलाफ नाबाद 63 रन रहा है। शिवम दुबे ने इस टीम के खिलाफ 157.64 की स्ट्राइक रेट से इतने रन बनाए हैं साथ ही उनका औसत 67.00 का रहा है।

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