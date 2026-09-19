शिमरोन हेटमायर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे क्वालिफायर मैच में गुयाना एमाजोन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए पहली पारी में जमैका किंग्समेन के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेली। अपनी शतकीय पारी के दौरान हेटमायर ने 8 छक्के और 4 चौके भी लगाए और इन 8 छक्कों के दम पर वो साल 2026 में टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए।
शिमरोन ने वैभव को छोड़ा पीछे
शिमरोन हेटमायर ने जमैका किंग्समेन के खिलाफ शानदार बैटिंग की और 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन 226.67 की स्ट्राइक रेट से बनाए। हेटमायर ने अपनी पारी के दौरान 8 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए। वैभव ने साल 2026 में खेले 22 मैचों में कुल 86 छक्के लगाए हैं जबकि शिमरोन हेटमायर ने इस साल अब तक खेले 51 मैचों में 87 छक्के लगाए हैं।
हेटमायर ने लगाया दूसरा शतक
हेटमायर ने इस मैच में शतक लगाया और साल 2020 में ये उनका टी20 प्रारूप में दूसरा शतक रहा। इस साल हेटमायर ने अब तक खेले 51 मैचों में 2 शतक की मदद से 1224 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 111 रन रहा है। हेटमायर का स्ट्राइक रेट 166.30 रहा है जबकि उनका औसत 29.85 का रहा है। इन मैचों में उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली है जबकि 9 बार नाबाद रहे हैं। (ये आंकड़े क्रिकइंफो से लिए गए हैं और खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|फिन एलन
|2026-2026
|53
|52
|4
|1496
|101
|31.16
|828
|180.67
|3
|6
|4
|131
|101
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|49
|49
|5
|1261
|106
|28.65
|837
|150.65
|1
|8
|3
|85
|99
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|41
|41
|2
|1306
|135*
|33.48
|637
|205.02
|2
|10
|9
|125
|96
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|42
|42
|7
|1390
|123*
|39.71
|817
|170.13
|2
|7
|2
|109
|96
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|37
|37
|1
|1544
|111
|42.88
|968
|159.5
|2
|11
|0
|146
|95
|दासुन शनाका
|2026-2026
|54
|49
|12
|1096
|121*
|29.62
|625
|175.36
|1
|5
|3
|62
|88
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|51*
|50
|9
|1224
|111*
|29.85
|736
|166.3
|2
|4
|4
|77
|87
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|22
|22
|0
|969
|103
|44.04
|429
|225.87
|1
|7
|1
|79
|86
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2026-2026
|44
|38
|4
|1133
|101
|33.32
|772
|146.76
|1
|5
|1
|66
|80
|टिम सीफर्ट
|2026-2026
|48
|47
|4
|1522
|105*
|35.39
|974
|156.26
|2
|14
|4
|138
|80
इशान बने नंबर 1, अभिषेक की टॉप-3 में एंट्री; 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर
इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 10 रन बनाए, लेकिन वो अब साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने तो वहीं अभिषेक शर्मा ने टॉप-3 में एंट्री कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)