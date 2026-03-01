भारत के खिलाफ शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में छोटी, लेकिन तगड़ी पारी खेली। हेटमायर अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को सामने उनकी एक नहीं चली और टी20 प्रारूप में हेटमायर, बुमराह की गेंद पर 5वीं बार आउट हुए। हेटमायर ने भारत के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और वो अब टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बने।

हेटमायर ने तोड़ा पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ हेटमायर ने 12 गेंदों पर 27 रन की तेज पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 225.00 का रहा। हेटमायर इससे पहले की भारत के लिए खतरनाक साबित होते बुमराह ने उन्हें विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेटमायर ने अपनी इस पारी में 2 छक्के और एक चौका भी लगाया। हेटमायर का विकेट भारत के लिए काफी अहम रहा।

हेटमायर भारत के खिलाफ इस पारी में 2 छक्के लगान के बाद टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बने। हेटमायर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के इसी सीजन में कुल 18 छक्के लगाए थे। हेटमायर इस सीजन में अब तक 19 छक्के लगा चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में 17 छक्कों के साथ निकोलस पूरन तीसरे नंबर पर हैं।

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

19 छक्के- शिमरोन हेटमायर (2026)

18 छक्के- साहिबजादा फरहान (2026)

17 छक्के- निकोलस पूरन (2024)

16 छक्के- क्रिस गेल (2012)

16 छक्के- रहमानुल्लाह गुरबाज (2024)

ये खबर भी पढ़ें

T20 world cup 2026 Points Table: साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज