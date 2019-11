भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या मैदान पर रहें या बाहर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को लेकर भी यूजर्स इंतजार करते रहते हैं। वे भी अपने फैंस को ज्यादा दिनों तक निराश नहीं करते हैं। हालिया मामला शिखर धवन से जुड़ा है। दरअसल, टीम इंडिया के ‘गब्बर’ यानी शिखर धवन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक मैच के दौरान चोटिल हो गया था। उनका घटना बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में शिखर के घुटने की सर्जरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अस्पताल के कमरे की तस्वीरें पोस्ट कीं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘हम गिरते हैं, टूटते हैं, मगर फिर खड़े हो जाते हैं। जख्म भरते हैं और हम वापसी करते हैं लेकिन इस दौरान सिर्फ एक चीज ऐसी होती है, जिस पर हमारा नियंत्रण रहता है, वह है इस तरह की स्थिति में हम किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हैं। अगर आप हर स्थिति में खुश और सकारात्मक रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं। 4-5 दिनों में ठीक होकर मैदान पर वापसी करूंगा।’

We Fall, We Break, but then…. We Rise. We heal and we overcome, and the only thing you have control over is how you respond to any situation. Here’s to being positive and happy in every situation that life throws at you. Will be back in action in 4-5 days pic.twitter.com/0XDHRXMSeP

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 21, 2019