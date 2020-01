न्यूजीलैंड के साथ होने वाली टी20 और वनडे सीरीज से टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए तीसरे वनडे के दौरान उनके कंधे में चोट लगी थी। जिसके चलते 24 जनवरी से होने वाली टी20 से उनका नाम हटाया गया था। लेकिन, अब धवन वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। वहीं, धवन के स्थान पर पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिये संजू सैमसन को जबकि उसके बाद होने वाली तीन वनडे मैचों के लिये पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

बीसीसीआई ने बयान में कहा कि उनके कंधे का एमआरआई किया गया जिससे उनके कंधे में ग्रेड दो की चोट की पुष्टि हुई। उनके हाथ पर पट्टी लगी होगी ओर उन्हें कुछ समय विश्राम करने की सलाह दी गई है। वह फरवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे।

इसमें कहा गया है, ‘‘अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने धवन की जगह टी20 श्रृंखला के लिये संजू सैमसन और वनडे श्रृंखला के लिये पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया है।

NEWS: India’s ODI squad against New Zealand announced: Kohli (C), R. Sharma (VC), P. Shaw, Rahul, Shreyas, M. Pandey, Pant (WK), S. Dube, Kuldeep, Chahal, Jadeja, Bumrah, Shami, Saini, S. Thakur, Kedar

Dhawan ruled out of T20I and ODI series. Details – https://t.co/lw5gZey833 pic.twitter.com/5ATv8QTLLe

— BCCI (@BCCI) January 21, 2020