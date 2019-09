भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 18 सितंबर को मोहाली में खेला जाना है। धर्मशाला में होने वाले इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में अब इस दूसरे मुकाबले में दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी। इसको लेकर टीम के खिलाड़ी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इस टी-20 सीरीज में दो ही मुकाबले बचे हैं इसको लेकर अब दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वो मोहाली में जीत हासिल करके बढ़त बनाएं। इसको लेकर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया।

मुकाबले से पहले इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की प्रैक्टिस का ये वीडियो बीसीसआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि धवन कुछ खास शॉट की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। वहीं उनके बगल में रोहित शर्मा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

#TeamIndia opener @SDhawan25 sweating it out in the nets ahead of the 2nd T20I against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/ibvu9WXT9h

— BCCI (@BCCI) September 17, 2019