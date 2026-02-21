भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने शनिवार (21 फरवरी) को एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की। शिखर और सोफी एक साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में थे। धवन ने मई 2025 में सोफी के साथ रिलेशनशिप में होने की बात जाहिर की थी। 12 जनवरी को शिखर और सोफी की सगाई हुई थी।

शिखर और सोफी पहली बार दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच के दौरान एक साथ दिखे थे। दोनों एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी साथ दिखे, जहां धवन ने कहा था कि उन्हें एक बार फिर प्यार मिल गया है। धवन की शादी की तस्वीरें साथी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं और लिखा,’मेरे यार की शादी है।’

शिखर धवन की दूसरी शादी

शिखर धवन और सोफी शाइन ने 20 फरवरी को अपनी हल्दी सेरेमनी मनाई। सोफी ने समारोह की फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। यह धवन की दूसरी शादी है। इससे पहले वह अक्टूबर 2023 में आयशा मुखर्जी से अलग हो गए थे। शिखर और आयशा की शादी 11 साल तक चली। भारत के पूर्व ओपनर ने 2011 में आयशा से शादी की थी। आयशा की पिछली शादी से दो बेटियां थीं। शिखर और आयशा का एक बेटा जोरावर हैं, जो अपनी मां के साथ ऑस्ट्रेलिया रहते हैं।

धवन ने 2024 में लिया संन्यास

अपनी पीढ़ी के सीमित ओवरों के प्रारूप में सबसे बेहतरीन ओपनर में से एक माने जाने वाले धवन ने 24 अगस्त 2024 को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 167 वनडे मे 44.11 के औसत से 6793 रन बनाए। इसमें 17 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं। धवन ने 68 टी20 में 126.36 के स्ट्राइक रेट से 11 अर्धशतक के साथ 1759 रन बनाए।

धवन का धामकेदार टेस्ट डेब्यू

धवन ने 34 टेस्ट में 40.61 के औसत से 2315 रन बनाए। इसमें सात शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने मार्च 2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में 174 गेंद पर 187 रन बनाए थे। धवन ने टेस्ट डेब्यू पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने यह रिकॉर्ड सिर्फ 85 गेंद पर बनाया था।

यह भी पढ़ें: VIDEO: ‘देखकर अच्छा लगा’, ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले जैकब बेथल