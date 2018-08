भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 की बढ़त बनाए हुए है। वहीं तीसरा टेस्ट मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट मैच में टॉस जीत इंग्लैंड ने पहले फिल्डिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 329 रन बना सकी। वहीं, इंग्लैंड की पूरी टीम 161 रनों पर सिमट गई। तीसरे टेस्ट मैच में फिलहाल टीम इंडिया की स्थिति मजबूत है और प्रयास है कि इसे जीतकर वह श्रृंखला में बनी रहे। लेकिन इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने बेहद ही शर्मनाक रिकाॅर्ड बनाए हैं। वह इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दौरान स्टंप आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज बने।

इस मैच में की दूसरी पारी में शिखर धवन जिस तरह से आउट हुए हैं, वह बेहद शर्मनाक है। करीब 66 साल बाद कोई भारतीय बल्लेबाज टेस्ट मैच में इंग्लैंउ में स्टंप आउट हुआ है। इससे पहले 1952 में पंकज रॉय लीड्स में इस तरह से आउट हुए थे। वहीं, उनसे पहले ओवल में 1936 में मुश्ताक अली आउट हुए थे। दूसरी पाली में खेलने उपरे शिखर धवन ने 63 बॉल में 6 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। खेल के क्रम में राशिद की बॉल पर शिखर धवन ने शर्मनाक गलती कर दी और बेयरस्टो ने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें स्टंप ऑउट कर दिया।

Indian openers to get dismissed stumped in a Test in England:

Mushtaq Ali, The Oval, 1936

Pankaj Roy, Leeds, 1952

Shikhar Dhawan, Nottingham, 2018*#ENGvIND

— Umang Pabari (@UPStatsman) August 19, 2018