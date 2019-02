एक मोजा ही पहनना भूल गए शिखर धवन, युजवेंद्र चहल ने कर दी खिंचाई

टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी और लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल की अगर बात करें तो मैदान में ये खिलाड़ी अपनी फिरकी के चलते जहां एक ओर सनसनी मचाता है और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, वहीं मैदान के बाहर ये खिलाड़ी अपने मजाकिया अंदाज और सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका ऐसा ही एक अंदाज फिर से इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल चहल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें शिखर धवन ने एक पैर में तो मोजे पहन रखे थे लेकिन दूसरे में नहीं पहन रखे थे। फिर क्या था, चहल ने एक कैप्शन के साथ इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ और सिर्फ धवन एक मोजे पहनना भूल सकते हैं। चहल यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसके आगे हैशटैग लगाते हुए लीजेंड्स लिखकर एक तंज भी मारने की कोशिश की।

The one and only @SDhawan25 can forget to wear one sock #legend pic.twitter.com/TBXvKsZGUM

