शिखर धवन की ड्रीम वनडे 11 के टॉप-5 में 2 भारतीय खिलाड़ी, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को भी दी जगह

शिखर धवन ने मिशेल स्टार्क के जोड़ीदार के तौर पर कैगिसो रबाडा को चुना। बाएं हाथ के गेंदबाज होने की वजह से शाहीन अफरीदी को नहीं चुना।

भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन। (सोर्स-एपी फोटो)

Follow us on



instagram

telegram