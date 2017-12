द. अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया को झटका, शिखर धवन का खेलना संदिग्ध

साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है। टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के अनफिट होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर धवन के टखने में चोट लगी है। इस चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच जनवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में धवन का खेलना संदिग्ध है। भारतीय टीम की रवानगी से पहले धवन को लंगड़ाते हुए टीम होटल में प्रवेश करते हुए देखा गया। उनके बाएं टखने में पट्टियां बंधी थीं।

उनके साथ फिजियो पैट्रिक फरहार्ट भी थे और उनका एमआरआई स्कैन कराया गया। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘शिखर धवन के टखने की चोट की जांच की गई। फिजियो ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अभी के हिसाब से वह टीम के साथ दौरे पर जा रहे हैं, हालांकि यह तय नहीं है कि वह पहले टेस्ट मैच के लिये उपलब्ध रहेगा या नहीं।’

#WATCH Virat Kohli and Ravi Shastri address the media in Mumbai before the team leaves on South Africa tour https://t.co/DRaQjaUBzi

— ANI (@ANI) December 27, 2017