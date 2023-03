शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से तलाक पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मैं फेल हुआ; युवाओं को रिलेशनशिप को लेकर दी अहम सलाह

शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी के साथ तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी और इसके लिए खुद को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए और जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए।

शिखर धवन और आयशा ने 2012 में शादी की थी और 2014 में उन्हें एक बच्चे जोरावर का आशीर्वाद मिला था। (फाइल/पीटीआई)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) की शुरुआत 31 मार्च से होनी है। इस सीजन में टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी करते दिखेंगे। आईपीएल 2023 से पहले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बताया है कि क्यों उनके और आयशा मुखर्जी की शादी लंबी नहीं चली और दोनों की राहें जुदा हो गईं। आयशा मुखर्जी मेलबर्न में रहती हैं और पेशे से किक बॉक्सर हैं। वह शिखर धवन के साथ शादी से पहले दो बच्चों की मां थीं। उनकी उम्र क्रिकेटर से 12 साल ज्यादा है। दोनों की साल 2012 में शादी हुई और सितंबर 2021 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। अभी डाइवोर्स केस चल रहा है। धवन और आयशा का एक बेटा है, जिसका नाम जोरावर है। वह साल 2014 में पैदा हुआ था। आजतक से बातचीत में शिखर धवन ने आयशा के साथ तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी और इसके लिए खुद को जिम्मेदार बताया। साथ उन्होंने युवाओं को रिलेशनशिप को लेकर अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए और जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को जानना बहुत महत्वपूर्ण है जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं। मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता शिखर धवन ने कहा, “मैं फेल रहा क्योंकि फाइनल डिसिजन व्यक्ति का अपना होता है। मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। मैं असफल हो गया क्योंकि मुझे उस फील्ड की जानकारी नहीं थी। मैं आज क्रिकेट के बारे में जो बातें करता हूं, 20 साल पहले मैं उनके बारे में नहीं जानता था। यह अनुभव के साथ आता है।”

क्या शिखर धवन फिर करेंगे शादी शिखर धवन ने यह भी कहा, "अभी मेरा तलाक का केस चल रहा है। कल अगर मैं फिर से शादी करना चाहूं, तो मैं उस फील्ड में और अधिक समझदार रहूंगा। मुझे पता है कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए; किसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। जब मैं 26-27 साल का था और मैं लगातार खेल रहा था, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था। मैं मस्ती करता था, लेकिन कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा।" Also Read शिखर धवन चयनकर्ता होते तो शुभमन गिल को चुनते, लेकिन टीम इंडिया में वापसी की नहीं छोड़ी आस, कहा – कभी भी हो सकता है मैजिक आराम से फैसला लेना चाहिए शिखर धवन ने आगे कहा, "इसलिए, जब मुझे प्यार हुआ, तो मैं रेड फ्लैग नहीं देख सका। लेकिन आज, अगर मुझे प्यार हुआ, तो मैं वह रेड फ्लैग देख पाऊंगा। इसलिए, अगर मैं उन रेड फ्लैग्स को देखता हूं, तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। यदि ऐसा नहीं रहा, तो मैं रिलेश्नशिप को जारी रखूंगा।" युवाओं के सलाह देते हुए धवन ने कहा कि समय लेकर आराम से फैसला लेना चाहिए और हड़बड़ी में शादी नहीं करनी चाहिए। रिलेश्नशिप को लेकर शिखर धवन की युवाओं को सलाह शिखर धवन ने कहा, " युवा जब रिलेश्नशिप में आते हैं, तो उन्हें इसका एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है। इन्हें जल्दबाजी में भावनात्मक फैसला नहीं लेकर और शादी नहीं कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति के साथ कुछ साल बिताएं और देखें कि क्या आपका कल्चर मेल खाता है और क्या आप एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। यह भी एक मैच की तरह है; कुछ को 4-5 रिश्तों की आवश्यकता हो सकती है, दूसरों को चीजों का पता लगाने में 8-9 लग सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इससे सीखेंगे और जब आप शादी का फैसला लेंगे तो आपको कुछ अनुभव होगा।"

