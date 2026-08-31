शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के तीसरे मैच में सोमवार (31 अगस्त) को विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 76 रन की पारी बेकार गई। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा रहे विहान मल्होत्रा ​​ने बेहतरीन शतक जड़ा। वैभव सूर्यवंशी के साथी की पारी की मदद से फाजिल्का फाल्कंस ने जालंधर वॉरियर्स के खिलाफ 188 रन के लक्ष्य को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 14 गेंद बाकी रहते आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की।

विहान मल्होत्रा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में ​​रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा थे, जिसने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। उन्हें मिनी-ऑक्शन में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा गया था, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। सीजन के पहले मैच में, फाजिल्का फाल्कंस के कप्तान सनवीर सिंह ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नवप्रीत सिंह ने नई गेंद से दो विकेट लिए। प्रभसिमरन ने पावरप्ले में बाउंड्री लगाईं। कप्तान ने नवप्रीत को दो छक्के और दो चौके मारे और छठे ओवर में सिर्फ 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

प्रभसिमरन को नहीं मिला साथ

प्रभसिमरन को दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। अनमोल मल्होत्रा ​​को शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम को बड़ा स्कोर नहीं दिला सके। 13वें ओवर में प्रभसिमरन को किरणदीप सिंह ने आउट किया। उन्होंने 42 गेंदों में 76 रन की पारी में चार छक्के और आठ चौके लगाए। प्रभसिमरन के विकेट के बाद जालंधर वॉरियर्स संघर्ष करती दिखी। पारी में दो गेंद बाकी रहते टीम 187 रन पर आउट हो गई। सुखदीप बाजवा ने रन आउट होने से पहले 12 गेंदों में 23 रन बनाकर अहम योगदान दिया।

फाजिल्का फाल्कंस की खराब शुरुआत

फाजिल्का फाल्कंस की पारी के दौरान बाजवा ने पहले ओवर में जयवीर भिंडर को पांच गेंदों पर बिना खाता खोले आउट कर दिया। मल्होत्रा ​​ने दूसरे ओवर में पारस जैदका को दो छक्के और एक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मल्होत्रा ​​और अंशुल चौधरी ने पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। छह ओवर के बाद फाल्कंस का स्कोर 84/1 था। मल्होत्रा ​​ने सातवें ओवर में सिर्फ 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

विहान ने 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया

दूसरे विकेट की पार्टनरशिप को इमानजोत सिंह चहल ने चौधरी का विकेट लेकर तोड़ा। अंशुल ने 101 रन की पार्टनरशिप में 20 गेंदों पर 36 रन बनाए। कप्तान सनवीर सिंह ने मल्होत्रा ​​का अच्छा साथ दिया। 18वें ओवर में सनवीर ने 28 गेंदों पर एक छक्के से अपनी फिफ्टी पूरी की। उन्होंने अगली गेंद पर एक सिंगल लिया और मल्होत्रा ​​ने आर्यन यादव को छक्का मारकर 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वह 10 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद रहे और फाल्कंस ने बड़ी जीत दर्ज की।

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी बेकार

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। आगाज बेहद धमाकेदार हुआ और पहले मुकाबले में ही 520 रन बन गए। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन ठोके लेकिन उनकी पारी पर अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया। पूरी खबर पढ़ें।