पंजाब के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे दौरे पर भारत की टी20 टीम में चुना गया था। वह पूरी सीरीज में बेंच पर बैठे रहे। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। इस बीच शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में उनका बल्ला जमकर बोल रहा है। जलंधर वॉरियर्स के कप्तान ने 3 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक ठोक दिए हैं। वह लगातार तीसरा शतक लगाने से चूक गए।

प्रभसिमरन सिंह ने शुक्रवार (4 सितंबर) को लुधियाना लायंस के खिलाफ जलंधर की 7 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 39 गेंद पर 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 90 रन बनाए। उनकी इस पारी के बदौलत जलंधर ने 168 रनों के लक्ष्य के जवाब में 15.3 ओवर में 3 विकेट पर 173 रन बना लिए। इस जीत के साथ जलंधर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। वह 4 में से 3 मैच जीता है।

प्रभसिमरन का शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन

प्रभसिमरन सिंह 4 पारियों में 200.50 के औसत और 217.93 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाकर शेर ए पंजाब टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 39 चौके और 25 छक्के लगाए हैं। प्रभसिमरन ने फजलिका फाल्कंस के खिलाफ 42 गेंद पर 76 रन बनाए। उन्होंने अमृतसर सूरमाज के खिलाफ 47 गेंद पर नाबाज 125 रन बनाए। उन्होंने बठिंडा रॉयल्स के खिलाफ 56 गेंद पर 110 रन बनाए।

अर्शदीप सिंह की टीम हारी

अर्शदीप सिंह की अगुआई वाली लुधियाना लॉयंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। माधव सिंह पठानिया ने 32 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। अभिजीत गर्ग ने 30 गेंद पर 33 रन बनाए। जलंधर के लिए आर्यन यादव ने 3 विकेट लिया। रनदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए।

ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 में सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने बनाए हैं। इशान किशन ने 27 पारियों में 986 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 19 पारियों में 530 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।