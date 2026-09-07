शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 ( Sher-E-Punjab T20 League 2026)के 17वें मैच में अभिषेक शर्मा की अगुआई वाली अमृतसर सूरमाज के खिलाफ फजलिका फॉल्कंस के कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनका इस लीग पहला अर्धशतक था। उन्होंने 191.43 के स्ट्राइक रेट से 67 रन बनाए। उन्हें पवेलियन उनके दोस्त अभिषेक शर्मा ने भेजा।

गिल ने अपनी पारी में 35 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। गिल 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। उन्होंने 2 छक्के और एक चौका लगाया। उन्होंने पहला छक्का सीधे लगाया। दूसरा छक्का डीप मिड विकेट पर लगाया। आखिरी गेंद पर वह नमन धीर को कैच देकर पवेलियन लौटे। गिल जब आउट हुए तब फजलिका फॉल्कंस का स्कोर 92 रन था।

अभिषेक शर्मा ने झटके 2 विकेट

अभिषेक शर्मा ने अमृतसर सूरमाज के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 9.20 की रही। अभिषेक ने गिल से पहले अंशुल चौधरी को पवेलियन भेजा था। वह खाता भी नहीं खोल पाए थे। इससे फजलिका का स्कोर 2.2 ओवर में 2 विकेट पर 20 रन हो गया।

शुभमन गिल ने रविवार को किया डेब्यू

शुभमन गिल का यह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में दूसरा मैच था। इससे पहले उन्होंने रविवार (6 सितंबर) को लुधियाना लॉयंस के खिलाफ लीग में डेब्यू किया था। उन्होंने 21 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए थे। उनकी पारी के दमपर फजलिका ने 1 रन से जीत दर्ज की थी।

Abhishek Sharma gets Shubman Gill 😅🔥



Look at the celebration and happiness of Abhishek after taking wicket. He is playing as a proper all rounder in the Sher-e-Punjab T20 League. 🔥 pic.twitter.com/aIJYmSKhea — Mukku (@Cric_Mukku) September 7, 2026

रिंकू की अगुआई में मेरठ मेवरिक्स जीता खिताब

रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ मेवरिक्स ने भुवनेश्वर कुमार की अगुआई वाली लखनऊ फॉल्कंस को 94 रनों से हराकर यूपी टी20 लीग 2026 का खिताब जीता। मेरठ ने दूसरी बार खिताब जीता। इससे पहले 2024 में माधव कौशिक की कप्तानी में मेरठ ने पहले सत्र का खिताब जीता था। पूरी खबर पढ़ें।