शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 (Sher-E-Punjab T20 League 2026) के 15वें मैच में रविवार (6 सितंबर) को अर्शदीप सिंह की अगुआई वाली लुधियाना लॉयन्स के खिलाफ फजलिका फॉल्कंस के लिए भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल खेलने उतरे। उन्होंने 190.48 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। हालांकि, अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 51 रन दे दिए और विकेट भी नहीं ले पाए।

फजलिका फॉल्कंस ने 20 ओवर में 9 विकट पर 170 रन बनाए। शुभमन गिल ने 21 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 190.48 का रहा। वह फजलिका फॉल्कन्स के सर्वोच्च स्कोर रहे। उनके अलावा प्रेरित दत्ता 36 और विकेटकीपर ईश राव ने 25 रनों की पारी खेली।

फजलिका फॉल्कंस की पारी

फजलिका फॉल्कंस के लिए जयवीर भिंडर 21, कप्तान सनवीर सिंह ने 17 और अंशुल चौधरी ने 15 रन बनाए। विहान मलहोत्रा 8, प्रांशु प्रताप 1 और आरुष लत्ता बगैर खाता खोले आउट हुए। गर्व कुमार 1 रन बनाकर नाबाद रहे। लुधियाना लॉयन्स के लिए कार्तिक चड्ढा ने 9 रन देकर 4 विकेट लिए।

कार्तिक ने झटके 4 विकेट

कार्तिक ने गिल, ईश राव, प्रांशु प्रताप और आरुष लत्ता का विकेट लिया। माधव सिंह पठानिया और साहिल भास्कर ने 2-2 विकेट लिए। कृष भगत ने 1 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन दिए। उनकी इकॉनमी 12.80 की रही। उन्होंने 3 वाइड और 1 नोबॉल भी किया।

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। पूरी खबर पढ़ें।