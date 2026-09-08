मुंबई इंडियंस (MI) के बैटिंग ऑलराउंडर नमन धीर ने मंगलवार ( 8 सितंबर) को मोहाली किंग्स के खिलाफ अमृतसर सूरमाज के लिए शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 मैच में धमाल मचा दिया। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों पर 12 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 173 रन की पारी खेली।

मोहाली किंग्स के कप्तान रमनदीप सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद अभिषेक शर्मा की जगह धीर ओपनिंग करने आए। उन्होंने पहले ओवर में तीन डॉट गेंद खेलीं। फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने अगले ओवर में दो छक्के लगाए। इसी ओवर में सहज धवन को आयुष गोयल ने पवेलियन भेजा। राहुल कुमार भी सस्ते में आउट हो गए, लेकिन धीर ने पावरप्ले के ओवर खत्म होने तक 19 बॉल पर 53 रन बनाए।

लवदीप चट्ठा के ओवर में 30 रन बने

नमन धीर ने 12वें ओवर में लवदीप चट्ठा के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की। इसी गेंदबाज ने शुरुआत में उन्हें लगातार तीन डॉट बॉल फेंकी थीं। धीर ने उन्हें दो चौके और लगातार तीन छक्के मारे। चट्ठा ने नो-बॉल भी की और ओवर में 30 रन दे दिए। धीर ने सिर्फ 38 गेंदों पर छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया।

नमन धीर ने 54 गेंदों में 150 रन पूरे किए

अगले ओवर में अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए। जशनप्रीत सिंह 25 गेंदों में 41 रन बनाकर हरप्रीत बरार का शिकार हुए। अभिषेक ने तेजप्रीत सिंह का शिकार होने से पहले दो छक्के मारे। उसी ओवर में तेजप्रीत ने तीन छक्के खाए। इसमें नमन धीर के बल्ले से दो छक्के आए। 16वें ओवर में नमन धीर ने बरार की गेंद पर दो छक्के मारे और 54 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए।

नमन धीर आखिरी गेंद पर आउट हुए

अभय चौधरी ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए। नमन धीर की शानदार पारी आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर खत्म हुई। उनकी धमाकेदार पारी की मदद से अमृतसर सूरमाज ने गोयल के चार विकेट लेने के बावजूद 7 विकेट पर 279 रन बनाए। हालांकि शेर-ए-पंजाब के रिकॉर्ड टी20 में नहीं जोड़े जाते। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के नाम टी20 में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अप्रैल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली थी।