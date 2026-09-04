शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 10वें मैच में शुक्रवार (4 सितंबर) को बठिंडा रॉयल्स ने अमृतसर सूरमाज को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश से प्रभावित मैच में नमन धीर की अगुआई वाली अमृतसर ने 11 ओवर में 7 विकेट पर 105 रन बनाए। बठिंडा को डकवर्थ लुईस स्ट्रेन नियम के तहत 107 रनों का लक्ष्य मिला। इसे कप्तान उदय सहारन की 300 की स्ट्राइक रेट वाली पारी के दमपर बठिंडा ने 47 गेंद पर हासिल कर लिया।

अमृतसर सूरमाज की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं कर सकी। अभय चौधरी ने 21 गेंद पर 36 और राहुल कुमार ने 12 गेंद पर 25 रन बनाए। इन दोनों के अलावा ओपनर सहज धवन 17 और जशनप्रीत सिंह 10 रन ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। कप्तान नमन धीर 1, दीपिन चितकारा 4 और मयंक मार्कंडे बगैर खाता खोले आउट हुए। रेवनप्रीत सिंह 5 और आकाश पांडे 1 रन बनाकर नाबाद रहे। बठिंडा के लिए आशीष लॉवरेंस ने 2 विकेट लिए। गौरव चौधरी, अश्विनी कुमार और सुमीत शर्मा ने 1-1 विकेट लिए।

बठिंडा की पारी

बठिंडा के लिए उदय सहारन ने 20 गेंद पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा। हरनूर सिंह ने 15 गेंद पर 29 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। 193.33 का स्ट्राइक रेट रहा। नूरवीर सिंह ने 8 गेंद 12 न बनाए। गौरव चौधरी ने नाबाद 7 रन बनाए। अमृतसर के लिए आकाश पांडे और नमन धीर ने 1-1 विकेट लिए।

बठिंडा दूसरे पर

बठिंडा की टीम इस जीत के साथ दूसरे पर पहुंच गई। 4 मैच में 2 जीत औ 2 हार के साथ वह दूसरे नंबर पर है। अमृतसर 4 में से 1 मैच जीतकर आखिरी पायदान पर है। बठिंडा को अगला मैच फजलिका फाल्कंस से 5 सितंबर को खेलना है। अमृसर को अगला मैच 7 सितंबर को जलंधर वॉरियर्स से भिड़ना है।

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