शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 17वें मैच में अमृतसर सूरमाज के कप्तान अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल की अगुआई वाली फजलिका फॉल्कंस के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली। वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन जब तक क्रीज पर थे उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की।

अभिषेक शर्मा ने फजलिका के खिलाफ 15 गेंद पर 49 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 326.67 रहा। अभिषेक को गर्व कुमार ने शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। अभिषेक की पारी के दमपर अमृतसर ने पावरप्ले में ही 79 रन बना लिए। वह छठे ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

अभिषेक शर्मा ने जसन जिंदल को कूटा

अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहली बाउंड्री लगाई। उन्होंने जसन जिंदल को स्वीपर कवर पर छक्का लगाया। जसन के अगले ओवर में उन्होंने 2 छक्को और 3 चौके जड़े। इसके बाद 5वें ओवर में विहान मलहोत्रा को तीन चौके और एक छक्का जड़ा। गर्व कुमार का वह एक ही गेंद खेल पाए और पवेलियन लौट गए।

फजलिका फॉल्कंस ने 191 रन बनाए

इससे पहले फजलिका फॉल्कंस ने शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी के दमपर 6 विकेट पर 191 रन बनाए। गिल ने 35 गेंद पर 67 रन बनाए। प्रांशु प्रताप ने 33 और सनवीर सिंह ने 21 गेंद पर 40 रन बनाए। अमृतसर के लिए अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए। नमन धीर और साहिल खान ने 1-1 विकेट लिए।

अमृतसर सूरमाज 4 विकेट से जीता

अभिषेक के अलावा राहुल कुमार ने 35 गेंद पर 53 रनों की पारी खेली। आकाश पांडे ने 13 गेंद पर 24 रन बनाए। अमृतसर सूरमाज ने फजलिका फॉल्कंस को 4 विकेट से हराया। 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 195 रन बनाए। फजलिका के लिए गर्व कुमार और रघु शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। विहान मल्होत्रा और लक्ष्य कंसल को 1-1 विकेट मिला।

शुभमन गिल ने 191 के स्ट्राइक रेट से ठोके 67 रन

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 अभिषेक शर्मा की अगुआई वाली अमृतसर सूरमाज के खिलाफ फजलिका फॉल्कंस के कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 191.43 के स्ट्राइक रेट से 67 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।