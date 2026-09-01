शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का जलवा जारी है। अभिषेक ने लगातार दूसरे मैच में तूफानी पारी खेली, लेकिन शतक से चूक गए। उन्होंने जलंधर वॉरियर्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 5वें मैच में अमृतसर सूरमाज के लिए 227 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से पारी खेली। इसके कारण उनकी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 264 रन ठोक दिए। अमृतसर सूरमाज के इस स्कोर तक पहुंचने में नमन धीर के शतक ने भी अहम भूमिका निभाई।

अभिषेक शर्मा ने जलंधर वॉरियर्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 5वें मैच में अमृतसर सूरमाज के लिए 227 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से पारी खेली। इसके कारण उनकी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 264 रन ठोक दिए। अमृतसर सूरमाज के इस स्कोर तक पहुंचने में नमन धीर के शतक ने भी अहम भूमिका निभाई।

अभिषेक शर्मा ने 227.78 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए

अमृतसर सूरमाज के लिए अभिषेक शर्मा ने 36 गेंद पर 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 227.78 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। वह लगातार दूसरी पारी में शतक से चूक गए। इससे पहले मोहली किंग्स के खिलाफ 26 गेंद पर 296.15 के स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाए।

नमन धीर ने 208 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए

नमन धीर ने 56 गेंद पर 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 208 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए। जश्नप्रीत सिंह ने 12 गेंद पर 275 के स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए। अभय चौधरी ने 4 गेंद पर 10 और रेवन प्रीत सिंह 1 रन बनाकर नाबाद रहे। जलंधर वॉरियर्स के लिए गुरविंदर सिंह भुल्लर ने 2 विकेट झटके। सुखदीप बाजवा, इमनजोत सिंह चहल और अभिनव शर्मा ने 1-1 विकेट लिए।

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी बेकार

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। आगाज बेहद धमाकेदार हुआ और पहले मुकाबले में ही 520 रन बन गए। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन ठोके लेकिन उनकी पारी पर अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया। पूरी खबर पढ़ें।