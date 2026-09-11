शैफाली वर्मा ने महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। शैफाली वर्मा को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।

भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराते हुए एशिया कप में 9वीं बार फाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया। शैफाली ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दम पर स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में महिला टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनीं।

शैफाली वर्मा ने मंधाना को छोड़ा पीछे

शैफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 40 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 7 चौके भी लगाए। अपनी इस पारी के दम पर शैफाली वर्मा ने साल 2026 में टी20आई में 600 रन का आंकड़ा पार कर लिया। शैफाली वर्मा ने अब तक इस साल खेले 20 टी20 मैचों में 607 रन बनाए हैं और पहले नंबर पर आ गईं। वहीं स्मृति मंधाना ने अब तक खेले 18 मैचों में 590 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गईं।

साल 2026 में टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 19 मैचों में 489 रन बनाए हैं जबकि चौथे स्थान पर जेमिमा रोड्रिग्स हैं जिन्होंने 16 मैचों में 345 रन बनाए हैं। ऋचा घोष ने इस साल यानी साल 2026 में खेले 20 मैचों में 252 रन बनाए हैं। इस साल टी20आई में भारत की तरफ से एकमात्र शतक लगाने वाली बैटर वैसे स्मृति मंधाना ही हैं जिन्होंने 124 रन की पारी खेली थी।

साल 2026 में महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 भारतीय

शैफाली वर्मा- 607 रन

स्मृति मंधाना- 590 रन

हरमनप्रीत कौर- 489 रन

जेमिमा रोड्रिग्स- 345 रन

ऋचा घोष- 252 रन

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)