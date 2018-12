क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों का जलवा तो अक्सर देखने को मिलता है लेकिन कभीा-कभी कुछ ऐसे भी वाकये मैदान पर घटते हैं जिसके देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के रअसल बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में शॉन पोलाक के साथ जब उन्हें एक शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़ा।

दरअसल हुआ कुछ यूं कि पोलाक मैच में लंच के दैरान सुपर स्पोर्ट पार्क में अपने साथी खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ के साथ खड़े थे। दोनों खिलाड़ी एंकर से बातचीत में स्लिप के कैच के बारे में बात कर रहे थे कि कैच को पकड़ने में पोलाक की पैंट पीछे से फट गई इसके बाद सभी हंसने लगे और पोलाक के साथ ये शर्मनाक घटना घटी। इसके बाद उनके लिए एक तौलिए का इंतजाम किया गया और पोलाक मैदान से बाहर गए। बाद में इसकी तस्वीर पोलाक ने सोशल मीडिया पर डाली है।

It’s been all about split decisions at SuperSport park today pic.twitter.com/v3SiCnInVQ

— SuperSport (@SuperSportTV) December 28, 2018