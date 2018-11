ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच 11 नवंबर को खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 40 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। ये मेजबान ऑस्ट्रेलिया की लगातार 5वीं सीरीज हार है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट खोकर 320 रन बनाए थे, जिसमें डेविड मिलर और कप्तान प्लेसिस ने शानदार शतक जड़ते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खैर ली। वहीं जब मेजबान देश लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो फिर से उसकी शुरुआत बेहद निराशाजनक रही।

हालांकि इस मुकाबले में शॉन मॉर्श एक अलग ही अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी 106 रनों की पारी में 4 गगनचुंबी छक्के दर्शकों के बीच पहुंचाए। हालांकि इसमें एक ऐसा भी छक्का था जो सीधा जाकर तस्मानिया के सुरक्षाकर्मी के हाथों में जाकर गिरा। इस कैच को लपककर वो काफी उत्साहित भी देखे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

