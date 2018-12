भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी काफी रोमांचक देखने को मिल रहा है। इस दिन भारतीय पारी जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पहली ही गेंद पर शमी आउट हो गए इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंचे तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया और ऑस्ट्रेलिया की बेहद निराशाजनक शुरुआत रही। वैसे तो ये दिन कई खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक रहा लेकिन लंबे समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे शॉन मार्श के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत वैसे भी बेहद निराशाजनक रही ऐसे में जब बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्श बल्लेबाजी करने के लिए आए तो अश्विन ने उन्हें अपनी फिरकी का शिकार बनाया, मार्श सिर्फ 2 रन ही बना सके। बता दें कि मार्श लगातार छठीं बार दहाई अंक तक पहुंचने में नाकाम रहे और इसी के साथ 1888 के बाद लगातार 6 बार 10 रन से कम रन बनाकर आउट होने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। अश्विन ने दूलंच के बाद पहले ही ओवर में मार्श को अपना शिकार बनाया। अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 28वें ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर की और मार्श को ड्राइव लगाने का आमंत्रण दिया और वो अपना विकेट गंवा बैठे।

Ashwin with the breakthrough after lunch and SMarsh has to go.

Live coverage HERE: https://t.co/lTUqyqRMzW #AUSvIND pic.twitter.com/BYFnZKoDWn

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2018