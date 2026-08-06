भारत का घरेलू सत्र शुरू होने से पहले कई खिलाड़ियों ने अपनी टीम बदल दी है। उसमें सबसे बड़ा नाम आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले शशांक सिंह का है। घरेलू क्रिकेट में इससे पहले छत्तीसगढ़ के लिए खेलने वाले शशांक ने अब पुडुचेरी का साथ अपना लिया है। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्र सिंह जडेजा भी सौराष्ट्र छोड़ने वाले हैं और इसके लिए रास्ट के क्रिकेट एसोसिएशन से उन्हें NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिल गया है।

क्रिकबज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शशांक सिंह पुडुचेरी की टीम में शामिल हो गए हैं। वहीं जडेजा अब छत्तीसगढ़ के साथ अगले घरेलू सीजन के लिए जुड़ सकते हैं। इन दोनों के अलावा तीन और खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं जो अपनी पुरानी टीमों का साथ छोड़ने वाले हैं। इसमें विदर्भ के ललित यादव, बड़ौदा के निनाद राठवा और महाराष्ट्र के रजनीश गुरबानी के नाम शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक ललित यादव और निनाद राठवा अब अगले घरेलू सत्र में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए दोनों खिलाड़ियों को अपने-अपने संबंधित राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी मिल चुकी है। वहीं ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी दोनों की टीम में एंट्री को कंफर्म कर दिया है। पिछला सीजन महाराष्ट्र के लिए खेलने वाले रजनीश गुरबानी की भी अपने घरेलू राज्य की टीम विदर्भ में वापसी हुई है।

13 साल बाद सौराष्ट्र से विदाई लेंगे जडेजा

धर्मेंद्र सिंह जडेजा की बात करें तो वह पिछले 13 साल से सौराष्ट्र क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। 36 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का मुकाम भी हासिल किया है। वहीं वह 90 लिस्ट ए मुकाबले और 73 टी20 मैच भी खेले हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अब उनको टीम से जाने की अनुमति देते हुए एनओसी प्रदान की है और टीम मैनेजमेंट को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। उनके नाम 423 विकेट दर्ज हैं। वह 2019-20, 2022-23 के रणजी विजेता स्क्वाड का भी हिस्सा थे।

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