आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के स्टार खिलाड़ी शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पिता शैलेश सिंह के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप लगे हैं। यह आरोप घर पर काम करने पहुंचे एक बावर्ची ने लगाए हैं। इस मामले की शिकायत भोपाल में की गई है और भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में परिवार के ड्राइवर का भी नाम एफआईआर कॉपी में दर्ज है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रतीबाद पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मामले की शिकायत पीड़ित बावर्ची वीपेंद्र सिंह तोमर (31) के द्वारा दर्ज करवाई गई। पीड़ित वीपेंद्र रीवा का रहने वाला है। वह मेंडोरी गांव, भोपाल स्थित शशांक सिंह के घर पर बावर्ची के तौर पर काम करने के लिए गया था। वीपेंद्र को रीवा से भोपाल लाया गया था।

क्या था पूरा मामला?

पीड़ित बावर्ची द्वारा की गई शिकायत में बताया गया है कि वीपेंद्र सिंह को रीवा से भोपाल बुलाया गया था। उसे 15 हजार रुपये मासिक सैलरी के साथ रहने और खाने का वादा किया गया था। इसके अलावा पूर्व आईपीएस ऑफिसर द्वारा उसे भविष्य में सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करने का आश्वासन भी दिया गया था।

हालांकि, वीपेंद्र के इस बावर्ची की नौकरी को ज्वॉइन करने के कुछ ही घंटों के भीतर यह मामला सामने आ गया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया,”मैं रीवा से खाना बनाने के लिए आया था। शैलेश सिंह रिटायर्ड डीजीपी हैं उनके घर में मैं खाना बनाने आया था। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि पुराने बावर्ची को गाली दे रहे हैं, काम ज्यादा था और उनका व्यवहार खराब था। इसलिए मैंने काम नहीं करने का फैसला लिया और उनसे अगली सुबह यह बात कही।”

#WATCH | Bhopal: Vipendra Singh Tomar, who has accused cricketer Shashank Singh and his family of assault, says, "Shailesh Singh (father of Shashank Singh) is a retired IAS; I had gone there to cook. I arrived on June 25. After observing their behavior, I refused to work. They… https://t.co/KFT9AR5FIA pic.twitter.com/YXDYwCx9jD — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 30, 2026

वीपेंद्र ने आगे बताया,”जब मैंने उन्हें यह बताया कि मैं घर जाऊंगा तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और कहने लगे, ‘तू यहां आया क्यों है, एक महीने काम करना होगा। मैंने यहां कमलनाथ को झुका दिया।’ इसके बाद वह लोग मुझे गाली देते रहे, मैं रोता रहा काम करता रहा। फिर दो दिन मैंने काम किया मेरा फोन नहीं दिया। फिर मैं अपने कमरे को अंदर से बंद करके रोने लगा।”

उसने आगे बताया,”मैंने दरवाजा नहीं खोला, ड्राइवर ने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद उनका (शैलेश सिंह) बेटा जो क्रिकेटर है, शशांक सिंह वह आया, उसने कहा,’दरवाजा खोलता है कि मैं आऊं’, फिर मैंने कहा क्यों नहीं खोलूंगा भैया आपका ही इंतजार था आप फोन दे दो मैं खोल दूंगा। फिर मैंने जैसे दरवाजा खोला सभी ने, उसकी बहन ने और फिर पिता आ गए उसने भी बहुत मारा।”

IPL star Shashank Singh, retired IPS father booked for allegedly assaulting family cook in Bhopal



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पुलिस द्वारा इस मुकाबले की जांच शुरू हो चुकी है। पीड़ित बावर्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ है और उसमें चोट के निशान भी दिखे हैं। इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए रतीबाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। इस केस को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 296 (B) के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही कई क्रिमिनल आरोपियों वाली धाराएं जैसे सेक्शन 3 (5) और सेक्शन 115 (2) भी दर्ज हुई हैं।

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