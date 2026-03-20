दुनिया में ऐसे बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं रही है या है जो टेस्ट क्रिकेट में भी काफी तेज गति से यानी टी20 या फिर वनडे क्रिकेट की तरह से रन बनाना पसंद करते हैं। टेस्ट वैसे तो धैर्य का खेल है, लेकिन बदलते परिदृश्य ने इस खेल के प्रति भी बल्लेबाजों का नजरिया बदल दिया है। कई बार टेस्ट में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां तेज गति से खेलने की जरूरत होती है और बैटर उससे पीछे नहीं हटते।

टेस्ट प्रारूप में अगर सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें ओवरऑल पाकिस्तानी खिलाड़ी मिस्बा-उल-हक का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन अगर बात भारतीय खिलाड़ियों की हो तो उसमें पहले नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं। कमाल की बात ये है कि भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 बैटर्स में शार्दुल ठाकुर वीरेंद्र सहवाग से आगे हैं।

टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 भारतीय

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर आता है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 28 गेंदों पर बेंगलुरु में ये कमाल किया था तो वहीं दूसरे नंबर पर भी पंत ही हैं जिन्होंने 29 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में अर्धशतक लगाया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कपिल देव हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था।

भारत की तऱफ से टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर दो खिलाड़ी संयुक्त रूप से मौजूद हैं। इनमें पहला नाम यशस्वी जायसवाल का है जिन्होंने 31 गेंदों पर बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में अर्धशतक लगाया था जबकि शार्दुल ठाकुर ने भी ये कमाल 31 गेंदों पर इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में किया था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 32 गेंदों पर इग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में अर्धशतक लगाया था।

सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 भारतीय

-ऋषभ पंत- 28 गेंद, बनाम श्रीलंका

-ऋषभ पंत- 29 गेंद, बनाम ऑस्ट्रेलिया

-कपिल देव- 30 गेंद, बनाम पाकिस्तान

-यशस्वी जायसवाल- 31 गेंद, बनाम बांग्लादेश

-शार्दुल ठाकुर- 31 गेंद, बनाम इंग्लैंड

-वीरेंद्र सहवाग- 32 गेंद, बनाम इंग्लैंड

मिस्बा-उल-हक ने लगाया था 21 गेंदों पर अर्धशतक

टेस्ट क्रिकेट में अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व बैटर मिस्बा-उल-हक के नाम पर दर्ज है। मिस्बा ने ये कमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों पर किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बैटर डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 23 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद जैक कैलिस और बेन स्टोक्स ने ये कमाल 24-24 गेंदों पर किया था। कैलिस ने ऐसा जिम्बाब्वे के जबकि बेन स्टोक्स ने ये कमाल वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप 3 बैटर

-मिस्बा-उल-हक- 21 गेंद, बनाम ऑस्ट्रेलिया

-डेविड वॉर्नर- 23 गेंद, बनाम पाकिस्तान

-जैक कैलिस- 24 गेंद बनाम जिम्बाब्वे

-बेन स्टोक्स- 24 गेंद बनाम वेस्टइंडीज

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