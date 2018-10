भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद शमी की जगह युवा गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया। शार्दुल भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 294वें खिलाड़ी बन गए हैं। वह मोहम्मद शमी के स्थान पर टीम में आए हैं। शमी को आराम दिया गया है। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ इस डेब्यू मैच को शायद ही शार्दुल लंबे समय तक याद रखना चाहे। शार्दुल ने मैच के दौरान केवल दस गेंद ही फेंका था कि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान छोड़कर जाना पड़ा। वेस्टइंडीज की पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद डालने के बाद शार्दुल तकलीफ में नजर आए। इतना ही नहीं वह मैदान पर लंगड़ाते भी दिखे। दर्द से परेशान शार्दुल को फिजियो पैट्रिक फरहार्ट ने जांचने के काम किया। थोड़ी देर बात-चीत करने के बाद शार्दुल को ड्रेसिंग रूम ले जाया गया। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर्स के साथ उतरी है और ऐसे में शार्दुल का बाहर जाना टीम की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकती है।

@imShard as he receives his Test cap from @RaviShastriOfc, becomes the 294th player to represent #TeamIndia in Tests.#INDvWI pic.twitter.com/2XcClLka9a

— BCCI (@BCCI) October 12, 2018