आईपीएल 2019 कई रोमांचक मुकाबलों के साथ खिलाड़ियों की कई यादगार पारियां लिए अब समाप्त हो गया है। इस लीग के सबसे शानदार मुकाबले की अगर बात करें तो चेन्नई सुपरकिंग और मुंबई इंडियंस के बीच 12 मई को हैदराबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले की याद आती है जहां आखिरी गेंद तक कौन इस खिताब पर कब्जा जमाएगा ये बता पाना मुश्किल था। इस मुकाबले में भले ही मुंबई की टीम ने 1 रन से मैच जीतकर चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की हो लेकिन जिस तरह से चेन्नई के सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन ने दर्द में भी एक कमाल पारी खेली उसने फैंस का दिल जरूर जीत लिया। वॉटसन ने खून से लथपथ घुटने के साथ 80 रनों की पारी खेली जिसकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

इस फाइनल मुकाबले के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आईं जिसमें दिख रहा है कि वॉटसन का घुटने के पास से खून निकल रहा है और पीले रंग की जर्सी से वो साफतौर पर देखा भी जा सकता है। हालांकि इस दर्द में भी वॉटसन चेन्नई की उम्मीद बने मैदान पर डटे रहे और अपनी टीम की उम्मीदों को आखिरी तक जिंदा रखा लेकिन उनके रन आउट होते ही फैंस की उम्मीदों को भी झटका लगा।

This is how you set examples for the next generation who are Watching the sport. Every action was by choice, not by chance. Take a bow @ShaneRWatson33.

Proud fan of @ChennaiIPL forever. Shane Watson, Watto Man !! pic.twitter.com/hBd0Y8gjva

— Saravanan Hari ‏ (@CricSuperFan) May 13, 2019

इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पोलार्ड की 41 रनों की पारी के चलते सीएसके को 150 रनों की जीत का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में जब वॉटसन और डुप्लेसी की जोड़ी उतरी तो वॉटसन एक छोर पर टिके रहे लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा सके। वॉटसन ने एक समय पर मुंबई से जीत छीन ली थी उन्होंने 59 गेंदों पर 80 रनों की कमाल पारी खेली। लेकिन उनके रन आउट होते ही मुंबई ने आखिरी गेंद पर 1 रन से इस मैच को जीत लिया और चौथी बार आईपीएल खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है।

