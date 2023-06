सफलता पूर्वक रन चेज में वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला दिग्गज खिलाड़ी हुआ 42 साल का, आईपीएल में ठोके थे 4 शतक

एमएस धोनी के इस साथी खिलाड़ी ने आईपीएल में चार शतक लगाए थे साथ ही वनडे क्रिकेट में सफलतापूर्वक रन चेज करते हुए सबसे बड़ा स्कोर उनके नाम पर ही दर्ज है।

एमएस धोनी, शेन वॉटसन और रविंद्र जडेजा (सोर्स- एपी फोटो)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शेन वॉटसन 42 साल के हो गए। वॉटसन का नाम जहन में आते ही दुनिया का वो बेस्ट ऑलराउंडर याद आता है जिसने क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले दोनों से क्रिकेट फैंस का खूब मनोरंजन किया और विरोधी टीमों के लिए वो अपने खेलने वाले दिनों में बड़ी परेशानी बन जाते थे। वॉटसन के नाम पर कई बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज हैं और वो वनडे क्रिकेट इतिहास में सफलता पूर्वक रन चेज करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे। यही नहीं आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके एमएस धोनी के इस साथी खिलाड़ी ने इस लीग में 4 शतक भी लगाए थे। सफलता पूर्वक रन चेज करते हुए वॉटसन के नाम वनडे का सबसे बड़ा स्कोर वनडे क्रिकेट इतिहास में सफलता पूर्वक रन चेज करते हुए शेन वॉटसन ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया था और 185 रन की पारी खेली थी। वॉटसन का ये रिकॉर्ड अब तक अटूट है हालांकि इस मामले में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने नाबाद 183 रन बनाए थे जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 183 रन की पारी खेली थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर नाबाद 181 रन के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं जबकि पांचवें स्थान पर नाबाद 180 रन के साथ कीवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल मौजूद हैं। सफल रन चेज में उच्चतम ODI स्कोर शेन वॉटसन – 185* रन

एमएस धोनी – 183* रन

विराट कोहली – 183 रन

रॉस टेलर – 181* रन

मार्टिन गुप्टिल – 180* रन

फखर जमां – 180* रन

जेसन रॉय – 180 रन टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच वॉटसन के नाम शेन वॉटसन दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा मैच ऑफ द मैच का खिताब जीता था। उन्होंने ये कमाल साल 2012 टी20 वर्ल्ड कप में किया था और चार टीमों के खिलाफ अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर चार बार ये खिताब जीते थे। उन्होंने इस सीजन में आयरलैंड, वेस्टइंडीज, भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये खिताब जीता था। वॉटसन ने आईपीएल में लगाए थे चार शतक शेन वॉटसन का आईपीएल करियर बतौर ऑलराउंडर काफी अच्छा रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उन्होंने इस लीग में खेला था। इस लीग में उन्होंने चार शतक लगाए थे और 145 मैचों में 3,874 रन बनाए थे। उन्होंने 21 अर्धशतक भी लगाए थे और बेस्ट स्कोर नाबाद 117 रन रहा था। वहीं इस लीग में उन्होंने 145 मैचों में 105 विकेट लिए थे।

